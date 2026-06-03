Motociclista resulta herido tras impactarse contra una camioneta, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista resulta herido tras impactarse contra una camioneta, en Saltillo
    El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.
    Motociclista resulta herido tras impactarse contra una camioneta, en Saltillo

Una mujer se pasó el alto de la calles cinco y 35 en la colonia Vistahermosa

Un joven de 23 años resultó lesionado en la cadera y las manos tras impactar la motocicleta que conducía contra una camioneta.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Cinco y 35, en la colonia Ampliación Vista Hermosa. El lesionado, identificado como Irving Alexis N., circulaba de norte a sur sobre la calle Cinco a bordo de una motocicleta, mientras que una camioneta Hyundai Santa Fe transitaba de oriente a poniente.

La camioneta era conducida por Diana Patricia N., quien presuntamente no respetó la señal de alto. Al continuar su trayecto, la unidad fue impactada en el costado trasero derecho por la motocicleta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista y determinaron que era recomendable su traslado a un hospital para realizarle estudios radiológicos y descartar posibles lesiones de gravedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tio-hiere-con-arma-blanca-a-sobrino-por-una-cachucha-al-poniente-de-saltillo-DB21135215

De acuerdo con los socorristas, debido a la fuerza del impacto, el joven salió proyectado de la motocicleta. Tras una valoración inicial, no se detectaron indicios de fractura en la cadera.

Sin embargo, el afectado decidió no ser trasladado a ninguna institución médica y firmó una carta responsiva para deslindar a los servicios de emergencia de cualquier complicación posterior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cerca de 2.5 millones de personas aparecen en el listado definitivo que será utilizado durante la jornada electoral en Coahuila.

Más de 2.4 millones de ciudadanos podrán votar en la elección legislativa de Coahuila
El caso de gusano barrenador fue detectado en una cabra.

Enciende alerta Estados Unidos por caso de gusano barrenador en Coahuila, a menos de 40 kms de la frontera
En el evento participaron 65 productores ganaderos de Zaragoza y sus alrededores.

Coahuila: capacitan a ganaderos de Zaragoza sobre prevención del gusano barrenador
AHMSA y Minosa serán vendidas como una Unidad Productiva; Juzgado autorizó nueva propuesta de enajenación.

Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa
Emanuel Garza Fishburn señaló que cada comunidad educativa tendrá flexibilidad para decidir cómo incorporar los partidos del Mundial 2026 a sus actividades escolares.

‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas
Autoridades municipales exhortaron a la población a evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones al conducir durante las precipitaciones.

Saltillo se prepara para días de lluvia; monitorean zonas de riesgo por inundaciones
Trampolín

Trampolín
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto