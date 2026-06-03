Motociclista resulta herido tras impactarse contra una camioneta, en Saltillo

Un joven de 23 años resultó lesionado en la cadera y las manos tras impactar la motocicleta que conducía contra una camioneta.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el cruce de las calles Cinco y 35, en la colonia Ampliación Vista Hermosa. El lesionado, identificado como Irving Alexis N., circulaba de norte a sur sobre la calle Cinco a bordo de una motocicleta, mientras que una camioneta Hyundai Santa Fe transitaba de oriente a poniente.

La camioneta era conducida por Diana Patricia N., quien presuntamente no respetó la señal de alto. Al continuar su trayecto, la unidad fue impactada en el costado trasero derecho por la motocicleta. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al motociclista y determinaron que era recomendable su traslado a un hospital para realizarle estudios radiológicos y descartar posibles lesiones de gravedad.