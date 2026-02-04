Detienen en Saltillo a prófugo ligado a homicidio de policía en NL

Una operación coordinada entre corporaciones de seguridad de Coahuila y Nuevo León permitió la localización y detención en Saltillo de un hombre señalado como probable responsable de dos delitos graves cometidos en la entidad vecina: un secuestro y el homicidio de un elemento de la Policía de Investigación. La captura se concretó tras labores de inteligencia y seguimiento que se extendieron más allá de los límites estatales.

De acuerdo con la información disponible, el detenido fue identificado como Juan Alexis “N”, de 29 años de edad, originario del estado de Durango. El sujeto era requerido por autoridades de Nuevo León, donde se le investiga inicialmente por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad. Durante el desarrollo de las indagatorias relacionadas con ese hecho, surgieron elementos que lo vincularían también con la muerte de un agente de la Policía de Investigación de aquella entidad.

Tras los hechos, el probable responsable habría abandonado Nuevo León y se trasladó a la capital de Coahuila con la intención de evadir la acción de la justicia. Ante esta situación, se activaron mecanismos de colaboración interinstitucional, solicitándose el apoyo de corporaciones de seguridad en Saltillo para dar con su paradero.

El trabajo conjunto incluyó acciones del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, la Policía de Investigación de Nuevo León y la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila. A través del cruce de información, análisis de datos y labores de campo, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en la colonia Zaragoza, donde finalmente se realizó su detención sin que se reportaran incidentes adicionales.

Una vez asegurado, Juan Alexis “N” fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con los procedimientos legales. Será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación jurídica, así como de llevar a cabo los trámites necesarios para su traslado y presentación ante las autoridades que lo requieren en Nuevo León.

El caso se mantiene bajo investigación, ya que las autoridades buscan robustecer las carpetas abiertas y determinar con precisión el grado de participación del detenido en ambos hechos. Asimismo, se informó que continuarán las acciones de colaboración entre fiscalías y corporaciones de distintos estados, como parte de los mecanismos de apoyo mutuo para la localización de personas prófugas y el esclarecimiento de delitos de alto impacto.

Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los hechos que se le imputan, en tanto avanzan las diligencias legales y se cumple con el debido proceso conforme a la ley.