Derrape deja a motociclista con fractura tras evitar atropellar a una mujer en Saltillo

Con una fractura en la pierna izquierda resultó un repartidor de comida tras sufrir un accidente mientras circulaba por calles de la colonia Mirasierra, luego de intentar evitar atropellar a una mujer, en Saltillo.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, César Alonso ¨N¨, de 39 años, conducía una motocicleta Italika sobre el bulevar Mirasierra, con dirección al bulevar Otilio González.

