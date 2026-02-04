Derrape deja a motociclista con fractura tras evitar atropellar a una mujer en Saltillo

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Derrape deja a motociclista con fractura tras evitar atropellar a una mujer en Saltillo
    Paramédicos inmovilizan al motociclista lesionado tras el accidente registrado en la colonia Mirasierra. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El motociclista realizaba labores como repartidor por aplicación cuando perdió el control de la unidad al intentar esquivar a una mujer que cruzó la vialidad sin precaución

Con una fractura en la pierna izquierda resultó un repartidor de comida tras sufrir un accidente mientras circulaba por calles de la colonia Mirasierra, luego de intentar evitar atropellar a una mujer, en Saltillo.

Alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, César Alonso ¨N¨, de 39 años, conducía una motocicleta Italika sobre el bulevar Mirasierra, con dirección al bulevar Otilio González.

$!El repartidor fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.
El repartidor fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hombre, quien se desempeña como repartidor por aplicación, señaló que al llegar a la altura del bulevar Ciprés una mujer cruzó la calle sin precaución, por lo que realizó una maniobra para esquivarla y evitar arrollarla.

Durante dicha maniobra, el motociclista perdió el control de la unidad, derrapó y cayó sobre el pavimento, donde quedó tendido con una fractura en la pierna izquierda.

$!La motocicleta Italika quedó tendida sobre el pavimento luego de la maniobra para evitar el atropellamiento.
La motocicleta Italika quedó tendida sobre el pavimento luego de la maniobra para evitar el atropellamiento. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Testigos del accidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para valorar al lesionado, inmovilizarlo y trasladarlo a la Clínica 2 del IMSS para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que familiares del afectado acudieron al sitio para recoger sus pertenencias y la motocicleta. De la mujer que cruzó la vialidad no se tuvo mayor información, ya que se retiró del lugar tras lo ocurrido.

