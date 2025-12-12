Día Internacional del Voluntariado: Transformadores Tupy
Durante el 2025, Tupy logró impactar positivamente a más de 4 mil personas, mediante 20 proyectos sociales
En el marco del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre, Tupy reconoció y agradeció la invaluable labor de las y los colaboradores que forman parte de su programa de voluntariado “Transformadores Tupy”, una iniciativa que impulsa el compromiso social, la solidaridad y la participación activa en beneficio de la comunidad.
Durante 2025, gracias al esfuerzo conjunto de más de 3 mil voluntarios, Tupy logró impactar positivamente a más de 4 mil personas, mediante 20 proyectos sociales enfocados en educación, equidad, salud, inclusión y cuidado del medio ambiente; acumulando más de 3 mil horas de servicio voluntario.
A lo largo del año, las acciones de Transformadores Tupy han abarcado diversas iniciativas como el programa “Dibuja una Sonrisa”, que benefició a 415 niñas y niños de una escuela primaria de bajos recursos; visitas a asilos de adultos mayores y apoyos a niños con cáncer; donación de kits de limpieza para migrantes; jornadas de reforestación; mejoras en escuelas públicas; campañas de salud como Octubre Rosa; actividades deportivas inclusivas; y acciones solidarias con adultos mayores, personas en situación de calle y comunidades vulnerables.
Entre los proyectos más destacados se encuentran la Carrera Inclusiva Spider Run, la reforestación en el Cañón La Carbonera, programas deportivos y educativos en escuelas y campañas de donación de sangre, así como la rehabilitación de espacios públicos, reflejando el compromiso continuo de Tupy con el desarrollo social y el bienestar comunitario.
Con motivo de esta conmemoración, Tupy celebró a cada voluntaria y voluntario que, con su tiempo, energía y vocación de servicio, contribuye a generar un impacto positivo y duradero en la sociedad.
“El voluntariado es un motor de cambio. Gracias a Transformadores Tupy, hoy celebramos a quienes hacen la diferencia con acciones solidarias que transforman comunidades y fortalecen nuestro entorno”, expresó Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.
De esta manera, Tupy reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas de responsabilidad social que promuevan una cultura de participación, empatía y colaboración, convencida de que juntos es posible transformar realidades.