Día Internacional del Voluntariado: Transformadores Tupy

/ 12 diciembre 2025
    FOTO: CORTESÍA

Durante el 2025, Tupy logró impactar positivamente a más de 4 mil personas, mediante 20 proyectos sociales

En el marco del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra cada 5 de diciembre, Tupy reconoció y agradeció la invaluable labor de las y los colaboradores que forman parte de su programa de voluntariado “Transformadores Tupy”, una iniciativa que impulsa el compromiso social, la solidaridad y la participación activa en beneficio de la comunidad.

FOTO: CORTESÍA

Durante 2025, gracias al esfuerzo conjunto de más de 3 mil voluntarios, Tupy logró impactar positivamente a más de 4 mil personas, mediante 20 proyectos sociales enfocados en educación, equidad, salud, inclusión y cuidado del medio ambiente; acumulando más de 3 mil horas de servicio voluntario.

FOTO: CORTESÍA

A lo largo del año, las acciones de Transformadores Tupy han abarcado diversas iniciativas como el programa “Dibuja una Sonrisa”, que benefició a 415 niñas y niños de una escuela primaria de bajos recursos; visitas a asilos de adultos mayores y apoyos a niños con cáncer; donación de kits de limpieza para migrantes; jornadas de reforestación; mejoras en escuelas públicas; campañas de salud como Octubre Rosa; actividades deportivas inclusivas; y acciones solidarias con adultos mayores, personas en situación de calle y comunidades vulnerables.

FOTO: CORTESÍA

Entre los proyectos más destacados se encuentran la Carrera Inclusiva Spider Run, la reforestación en el Cañón La Carbonera, programas deportivos y educativos en escuelas y campañas de donación de sangre, así como la rehabilitación de espacios públicos, reflejando el compromiso continuo de Tupy con el desarrollo social y el bienestar comunitario.

FOTO: CORTESÍA

Con motivo de esta conmemoración, Tupy celebró a cada voluntaria y voluntario que, con su tiempo, energía y vocación de servicio, contribuye a generar un impacto positivo y duradero en la sociedad.

“El voluntariado es un motor de cambio. Gracias a Transformadores Tupy, hoy celebramos a quienes hacen la diferencia con acciones solidarias que transforman comunidades y fortalecen nuestro entorno”, expresó Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

FOTO: CORTESÍA

De esta manera, Tupy reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas de responsabilidad social que promuevan una cultura de participación, empatía y colaboración, convencida de que juntos es posible transformar realidades.

