DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

Con un enfoque centrado en la cercanía y la atención directa a quienes más lo necesitan, el DIF Saltillo ha logrado cambiar de manera significativa la vida de miles de personas durante el último año, bajo el liderazgo de su presidenta honoraria, Luly López Naranjo, quien presentó los resultados de una gestión marcada por la sensibilidad social y el trabajo territorial. Desde colonias, barrios y ejidos, el organismo fortaleció su presencia como el brazo más humano de la administración municipal, llevando programas de salud, alimentación, apoyo económico y acompañamiento psicológico a sectores históricamente vulnerables. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los tres estados con menor pobreza extrema en México

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el impacto positivo del trabajo encabezado por Luly López y el equipo del DIF, al destacar que cada acción se ha guiado por la convicción de encontrar soluciones y no excusas. Subrayó que la coordinación entre sociedad y gobierno ha sido clave para transformar realidades y generar esperanza. Durante la presentación de su primer informe, titulado “Un Año Más Cerca de Ti”, Luly López explicó que uno de los principales retos detectados fue la falta de acceso a información y servicios para personas en situación de vulnerabilidad, lo que llevó a redefinir la forma de operar del DIF. A partir de esta visión surgieron los Espacios DIF, que brindan atención médica y psicológica en 19 Centros Comunitarios, además de la construcción de módulos físicos en colonias como Tierra y Libertad y Satélite Sur. A estos se sumarán próximamente los ubicados en Hidalgo y Urdiñola, con el objetivo de acercar servicios básicos de salud a cada sector de la ciudad. En paralelo, se puso en marcha el programa Amor en Movimiento, una unidad móvil de salud que recorrió escuelas, colonias y ejidos, ofreciendo de manera gratuita consultas dentales, entrega de lentes, aparatos auditivos y glucómetros, atendiendo una de las principales necesidades detectadas durante los recorridos comunitarios.

Luly López destacó que el acceso oportuno a la salud no solo mejora la condición física de las personas, sino que también fortalece su bienestar emocional y su capacidad para salir adelante. En este contexto, resaltó los testimonios de personas que recuperaron la audición después de más de una década, gracias a los apoyos entregados. Durante 2025, el DIF Saltillo también reforzó los programas Apoyos de Corazón y Alimentos de Corazón, con entregas tanto en la zona urbana como rural, garantizando respaldo económico y alimentación digna a familias en condiciones de vulnerabilidad. A estas acciones se suman las cuatro Farmacias DIF, que ofrecen medicamentos a bajo costo —con precios que van de los 10 a los 60 pesos—, permitiendo a las familias dar continuidad a tratamientos médicos indispensables sin afectar su economía. En materia de salud mental y rehabilitación, el organismo brindó terapia psicológica, atención médica y dental, además de servicios de terapia física en la Unidad Básica de Rehabilitación. Asimismo, mediante la Coordinación de Personas con Discapacidad, se entregaron aparatos ortopédicos que mejoraron de manera directa la calidad de vida de beneficiarios y sus familias. Uno de los programas más destacados fue Ponte las Pilas, enfocado en la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante la vinculación con empresas. Gracias a este esfuerzo, Saltillo fue reconocido a nivel nacional con la Medalla Gilberto Rincón Gallardo, otorgada por la Fundación Teletón, como la ciudad más inclusiva del país. La presidenta honoraria del DIF también resaltó los talleres de emprendimiento realizados en instalaciones del organismo y del Centro Recreativo de Los Grandes, orientados a fortalecer el autoempleo y la economía familiar.