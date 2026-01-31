Coahuila, entre los tres estados con menor pobreza extrema en México

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Chiapas, Guerrero y Oaxaca concentran los mayores niveles de pobreza extrema, en contraste con entidades del norte como Coahuila y Nuevo León. FOTO: UNSPLASH

Mientras entidades del sur concentran los mayores niveles de pobreza extrema, Coahuila figura entre los tres estados con menor incidencia a nivel nacional

Coahuila se ubica como una de las entidades con menor porcentaje de población en pobreza extrema en todo el país, al colocarse dentro del grupo de los tres estados con mejores indicadores en esta materia, según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026, difundido por la Secretaría de Bienestar a través del Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el documento oficial, solo 0.8 por ciento de la población coahuilense vive en condiciones de pobreza extrema, es decir, en una situación donde no se logra cubrir la alimentación básica y se presentan al menos tres carencias sociales, como rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud o vivienda digna.

Este indicador coloca a Coahuila únicamente por encima de Baja California, que reporta 0.4 por ciento, y Nuevo León, con 0.5 por ciento, consolidando al norte del país como la región con menor incidencia de este fenómeno. En comparación, la Ciudad de México registra 1.8 por ciento de su población en pobreza extrema.

En contraste con este panorama, el informe señala que Chiapas encabeza la lista nacional de pobreza extrema, con 27.1 por ciento de su población en esta condición, lo que equivale a un millón 580 mil personas que enfrentan graves carencias sociales y alimentarias.

A Chiapas le siguen Guerrero, con 21.3 por ciento (768 mil personas), y Oaxaca, con 16.3 por ciento (694 mil habitantes), entidades que concentran los mayores rezagos estructurales del país, asociados a bajos ingresos, limitada infraestructura y acceso insuficiente a servicios básicos.

Otros estados que superan el promedio nacional de pobreza extrema, ubicado en 5.3 por ciento, son Veracruz (8.8%), Puebla (7.3%) y Tabasco (6.5%), lo que refleja una marcada desigualdad regional en el combate a la pobreza.

El reporte también destaca que, a nivel nacional, entre 2018 y 2024 la pobreza extrema se redujo en 1.7 millones de personas; sin embargo, aún alrededor de siete millones de mexicanos permanecen en esta situación, lo que representa uno de los principales retos para las políticas sociales del país.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

