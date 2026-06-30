DIF Saltillo realiza feria del empleo incluyente con participación de 19 empresas y 60 vacantes

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    DIF Saltillo realiza feria del empleo incluyente con participación de 19 empresas y 60 vacantes
    La feria ofreció alrededor de 60 vacantes para promover la vinculación laboral formal.

En la jornada participaron 19 empresas de distintos giros, entre ellos los sectores industrial y de servicios

El DIF Saltillo inauguró una nueva edición de su Feria del Empleo orientada a la inclusión de talento con discapacidad y la ciudadanía en general. El evento busca consolidar la vinculación laboral formal en la región sureste.

El director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y de la presidenta honoraria del organismo, Luly, con el propósito de ampliar las oportunidades de empleo para este sector de la población.

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“El día de hoy en esta feria tenemos 19 empresas de distintos giros. Tenemos empresas ubicadas en parques industriales, empresas dedicadas al tema de servicios. La verdad estamos muy contentos de poder seguir impulsando esta vinculación”, señaló.

Durante la jornada se ofertaron alrededor de 60 vacantes en empresas de los sectores industrial y de servicios. El funcionario recordó que en la edición del año pasado participaron únicamente ocho compañías dentro del programa Ponte las Pilas, por lo que en esta ocasión se registró un crecimiento importante tanto en la oferta laboral como en la asistencia, al reunir a más de 150 buscadores de empleo.

Figueroa Vicuña explicó que las personas con discapacidad motriz suelen encontrar oportunidades de colocación con mayor facilidad en la industria manufacturera, mientras que quienes presentan discapacidad visual o dificultades de comunicación enfrentan mayores obstáculos derivados de las condiciones del entorno laboral.

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Ante ello, indicó que el DIF Saltillo brinda acompañamiento tanto a las empresas como a los aspirantes mediante personal especializado que realiza diagnósticos para identificar las adecuaciones necesarias y facilitar la inclusión laboral.

“Contamos con personal capacitado para hacer el diagnóstico de las empresas, identificar las necesidades particulares y brindar el acompañamiento necesario durante el proceso”, comentó.

$!La asistencia superó las 150 personas, mientras que el año pasado participaron únicamente ocho empresas.
La asistencia superó las 150 personas, mientras que el año pasado participaron únicamente ocho empresas. CORTESÍA

El programa Ponte las Pilas, impulsado por el DIF Saltillo, ha logrado concretar 35 contrataciones durante sus cuatro años de operación. Además de vincular a los candidatos con las empresas, la estrategia contempla capacitación tanto para los aspirantes como para el personal de las compañías, con el objetivo de promover una interacción adecuada e incluyente dentro de los centros de trabajo.

Finalmente, el director del organismo informó que el voluntariado del DIF ya prepara una nueva edición de la colecta escolar Unidos Somos Útiles, mediante la cual buscarán superar la entrega de más de 500 paquetes escolares realizada el año pasado en planteles del CECyTE ubicados en comunidades rurales del municipio.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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