Amplía Coahuila cobertura de apoyos para personas con discapacidad

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Amplía Coahuila cobertura de apoyos para personas con discapacidad
    Autoridades estatales y municipales presentaron un programa integral para fortalecer la inclusión en Monclova. HOMERO SÁNCHEZ

Presenta gobernador Manolo Jiménez el Programa de Inclusión del DIF Coahuila

Con el propósito de ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad y consolidar una agenda de inclusión, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la presentación de un programa estatal encabezado por el DIF Coahuila, presidido por Liliana Salinas.

Durante el evento se dio a conocer un esquema de intervención que contempla apoyos económicos directos, entre ellos una beca de 10 mil pesos, además de una estrategia transversal que articula acciones en materia de atención, capacitación y participación social.

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ACCIONES INTEGRALES PARA ATENCIÓN Y DESARROLLO

El programa incluye servicios médicos gratuitos, rehabilitación, unidades de traslado, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población en general. También contempla procesos de capacitación en escuelas, empresas e instituciones públicas, con el objetivo de fomentar entornos accesibles e incluyentes.

$!Liliana Salinas dio a conocer los pormenores del programa de inclusión.
Liliana Salinas dio a conocer los pormenores del programa de inclusión. HOMERO SÁNCHEZ

Estas acciones buscan no solo atender necesidades inmediatas, sino también generar condiciones que favorezcan la integración plena en la vida social, educativa y laboral.

COORDINACIÓN INTITUCIONAL FORTALECE ALCANCE

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas subrayó que esta iniciativa se sustenta en la colaboración entre el Gobierno Estatal, los municipios y los sistemas DIF, lo que permitirá ampliar la cobertura de los apoyos y optimizar su impacto.

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Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reiteró la disposición del municipio para sumarse a esta política pública y consolidar resultados concretos.

$!La estrategia contempla apoyos económicos, atención médica y acciones de sensibilización social.
La estrategia contempla apoyos económicos, atención médica y acciones de sensibilización social. CORTESÍA

“Nos sumamos a este programa porque creemos en una inclusión que se refleja en acciones concretas. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con más oportunidades”, expresó.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de mantener el trabajo coordinado con las instancias estatales y la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la inclusión y mejorar las condiciones de vida de este sector en Monclova.

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