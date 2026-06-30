Refuerzan lazos entre Saltillo y Texas con proyectos educativos y deportivos

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    Refuerzan lazos entre Saltillo y Texas con proyectos educativos y deportivos
    Saltillo construirá una cuarta cancha deportiva en zonas vulnerables con apoyo del basquetbolista Harrison Barnes. ARCHIVO

Gabriela Montemayor, Enlace Internacional de Saltillo, detalló los programas de colaboración académica con Texas

El Gobierno Municipal de Saltillo fortalecerá su agenda de colaboración con Texas durante el segundo semestre del año, mediante la construcción de infraestructura deportiva en zonas vulnerables y la implementación de programas académicos con validez en Estados Unidos.

Gabriela Montemayor, Enlace Internacional del municipio, informó que se proyecta la creación de un nuevo espacio deportivo en coordinación con el jugador de la NBA Harrison Barnes. “Va a ser otra cancha próximamente este semestre. Ya lo anunció junto con el alcalde”, señaló la funcionaria respecto a la que será la cuarta obra de este tipo.

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La funcionaria detalló que el proyecto busca rescatar espacios públicos en los sectores con mayor necesidad de atención social y juvenil dentro de la capital de Coahuila. “Se está platicando con el alcalde... para que realmente se hagan donde más se necesita, donde más niños y jóvenes haya”, apuntó.

A la par de la infraestructura deportiva, la agenda bilateral contempla impulsar el desarrollo laboral y académico local. Montemayor destacó que misiones diplomáticas previas en San Antonio revelaron una alta demanda en Texas de personal médico y docente con dominio del idioma inglés.

Para atender esta oportunidad, se promueve el programa estatal “Level Up”, coordinado por la señora Paola Rodríguez López. “Se está preparando todos estos chavos para que puedan aprovechar esas oportunidades allá... la raíz del crecimiento y de llevar a Saltillo a nivel global a otro nivel... es el saber inglés”, precisó.

Asimismo, las autoridades locales impulsan la formación tecnológica a través de las nuevas instalaciones del American Space, ubicadas en el Centro de Idiomas de la UAdeC, donde se impartirán capacitaciones oficiales enfocadas en ciberseguridad, telecomunicaciones e inteligencia artificial.

“Va a haber certificaciones... como es un lugar oficial, es el primer lugar oficial en Coahuila. A través de ellos es que vamos a hacer todos esos intercambios”, explicó Montemayor sobre este centro recientemente inaugurado por el gobernador y el alcalde.

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En el ámbito de la educación media superior, se proyecta un programa piloto junto a la Universidad Carolina. El esquema permitirá a estudiantes de preparatoria revalidar materias equivalentes a créditos universitarios válidos en el sistema educativo del estado de Texas.

“El saltillense, el coahuilense tiene la oportunidad de graduarse de prepa con hasta seis materias que más o menos son alrededor de 30 créditos universitarios en Estados Unidos”, puntualizó la funcionaria, destacando los beneficios de no requerir visa ni pago de vivienda en el extranjero.

Finalmente, como parte del marco cultural de esta alianza, el Biblioparque Norte recibirá a la cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Melissa Bishop, para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de ese país con la transmisión de un partido y un concierto de jazz de la agrupación New World Brass Band.

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Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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