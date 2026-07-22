Diócesis de Saltillo convoca a orar por 85 jóvenes del Preseminario 2026

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    Diócesis de Saltillo convoca a orar por 85 jóvenes del Preseminario 2026
    Ochenta y cinco jóvenes de Saltillo y Monclova participan en el Preseminario 2026 como parte de su proceso de discernimiento vocacional. CORTESÍA

La Iglesia diocesana impulsa el acompañamiento espiritual para quienes viven un proceso de discernimiento hacia el sacerdocio

La Diócesis de Saltillo, por conducto del Seminario de Saltillo y su Centro Vocacional, hizo un llamado a la comunidad católica a unirse en oración por los 85 jóvenes de Saltillo y Monclova que participan en el Preseminario 2026, una experiencia de formación y discernimiento orientada a quienes buscan profundizar en su posible vocación sacerdotal.

Bajo el lema “Haz llover”, la campaña invita a los fieles a acompañar espiritualmente a los participantes durante este proceso, con el propósito de que fortalezcan su relación con Dios y puedan discernir con libertad y claridad el camino al que son llamados.

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En el mensaje difundido por la Diócesis se destaca que los jóvenes han respondido con valentía a la invitación de conocer más de cerca la vida sacerdotal y se pide a las comunidades elevar sus plegarias para que este tiempo se convierta en una experiencia auténtica de encuentro con Dios.

DISCERNIMIENTO ACOMPAÑADO POR LA COMUNIDAD

La Iglesia de Saltillo subrayó que el discernimiento vocacional es un proceso que requiere del acompañamiento permanente de toda la comunidad eclesial, mediante la oración, el testimonio de vida y el respaldo de las parroquias y las familias.

El Preseminario brinda a los participantes la oportunidad de fortalecer su vida espiritual, conocer de manera cercana el proceso de formación en el Seminario y reflexionar sobre la posibilidad de consagrar su vida al servicio de la Iglesia.

El Centro Vocacional exhortó a los fieles a convertirse en una red de apoyo espiritual para los jóvenes, al considerar que las vocaciones florecen en comunidades que oran, acompañan y confían en la acción del Espíritu Santo.

Con esta iniciativa, la Diócesis de Saltillo reafirma su compromiso de promover la cultura vocacional e invita a los católicos a pedir por nuevas vocaciones sacerdotales y por un discernimiento auténtico, generoso y esperanzador para quienes participan en esta edición del Preseminario.

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