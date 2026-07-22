Rumbo a su 50 aniversario, indaga Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas Guerra Cristera y a Zaragoza

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Saltillo
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    Rumbo a su 50 aniversario, indaga Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas Guerra Cristera y a Zaragoza
    El organismo prevé publicar al menos seis libros este año como parte de los trabajos de investigación y difusión de la historia de Coahuila. OMAR SAUCEDO

Jorge Tirzo Lechuga expuso que la institución prepara una colección editorial y proyectos de investigación rumbo a los festejos en la entidad

Rumbo a las conmemoraciones por su 50 aniversario, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas trabaja en diversos proyectos editoriales e investigaciones relativas a la Guerra Cristera y en un libro sobre Ignacio Zaragoza, dio a conocer Jorge Tirzo Lechuga, integrante del organismo.

El investigador expuso que recientemente concluyeron las decimonovenas Jornadas de Historia, las cuales contaron con más de 20 conferencias enfocadas en el pasado de Coahuila y del noreste de México.

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Tirzo Lechuga detalló que se elabora una colección editorial destinada a festejar los 50 años del colegio y los 450 años de la ciudad de Saltillo, a la par de una serie de conferencias impartidas por los miembros de número.

Respecto a los proyectos de investigación en curso, indicó que se aborda el tema de la Guerra Cristera en el marco de su centenario, el lanzamiento de la cuarta edición del Diccionario Biográfico de Coahuila y una obra sobre Ignacio Zaragoza.

“Hay un libro de Ignacio Zaragoza que está por salir, la cuarta edición del Diccionario Biográfico de Coahuila y algunos otros textos que se irán sumando a los trabajos del colegio”, afirmó.

Sobre la incorporación de integrantes realizada este lunes, explicó que se cubrieron vacantes y se crearon nuevos espacios para consolidar la labor de la institución y generar nuevos estudios de cara a las festividades del próximo año.

“La idea es que se fortalezca, que se puedan generar nuevas investigaciones y que podamos sumarnos a las festividades del año que entra y seguir engrandeciendo el contenido histórico de Coahuila”, expuso.

Finalmente, Tirzo Lechuga refirió que, tras la publicación de la revista correspondiente al año pasado, prevén el lanzamiento de al menos seis publicaciones durante el presente año.

“Esperamos este año, ya salió la revista del colegio del año pasado y cuando menos esperamos que este año salgan media docena de libros”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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