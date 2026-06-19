Liberan a detenido en Querétaro por presuntos robos en Saltillo; apoyará a la FGE en la investigación

Fue el pasado domingo cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, en coadyuvancia con autoridades de Querétaro y de la Secretaría de Marina, dieron a conocer la detención de Adolfo “N”.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el pasado jueves fue puesto en libertad un hombre que, en los últimos días de la semana pasada, había sido detenido en el estado de Querétaro, presuntamente por perpetrar una serie de robos en Saltillo .

De acuerdo con las autoridades, la alerta sobre Adolfo y otros involucrados comenzó tras al menos dos reportes de robo en las colonias San Alberto y Villa Natura, al norte de Saltillo, donde, al igual que en otros casos, los afectados denunciaron la extracción de joyas, dinero en efectivo, documentos personales y aparatos electrónicos.

Para la localización de Adolfo, las autoridades hicieron uso de rastreo a través de los sistemas de videovigilancia C2 y C4, donde identificaron los vehículos en los que los presuntos responsables realizaron los atracos y posteriormente huyeron.

Tras lograr dar con el paradero y realizar el traslado a Querétaro, la familia de Adolfo manifestó que las autoridades habían cometido un error y que la detención se había realizado sin motivo alguno, pues el señalado había llegado a Saltillo tras una visita que había realizado a Texas, e incluso, el supuesto día del atraco, se encontraba en una reunión familiar.

“Mi hermano se encontraba en familia, es decir, estaba aquí con nosotros comiendo”, dijo en una entrevista con VANGUARDIA, previo a que un juez declarara como legal su detención.

Ahora, tras una sigilosa convocatoria para una audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado aclaró que el resultado de esa audiencia, solicitada con la judicialización 1132/2026 en la agenda del Centro de Justicia Penal, fue la puesta en libertad de Adolfo, quien había sido catalogado como “líder” de una banda de robos y quien supuestamente coadyuvaría para dar con los responsables de los atracos.

“Derivado de una reunión entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, con la familia y defensa de Adolfo N., se logró un intercambio de información probatoria que permitió a la persona quedar en libertad”, informó la Fiscalía.