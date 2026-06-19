Liberan a detenido en Querétaro por presuntos robos en Saltillo; apoyará a la FGE en la investigación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Liberan a detenido en Querétaro por presuntos robos en Saltillo; apoyará a la FGE en la investigación
    Autoridades de Coahuila, en coordinación con corporaciones de seguridad de Querétaro y la Secretaría de Marina, realizaron la detención de Adolfo “N”, señalado inicialmente como probable implicado en diversos atracos. ARCHIVO

El caso generó controversia tras las declaraciones de la familia del detenido, quienes aseguraron que existía un error en la identificación del presunto implicado en los robos

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el pasado jueves fue puesto en libertad un hombre que, en los últimos días de la semana pasada, había sido detenido en el estado de Querétaro, presuntamente por perpetrar una serie de robos en Saltillo.

Fue el pasado domingo cuando las autoridades de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, en coadyuvancia con autoridades de Querétaro y de la Secretaría de Marina, dieron a conocer la detención de Adolfo “N”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-reportada-como-desaparecida-en-ramos-arizpe-denuncia-presunto-acoso-sexual-por-parte-de-su-padrastro-LG21509075

De acuerdo con las autoridades, la alerta sobre Adolfo y otros involucrados comenzó tras al menos dos reportes de robo en las colonias San Alberto y Villa Natura, al norte de Saltillo, donde, al igual que en otros casos, los afectados denunciaron la extracción de joyas, dinero en efectivo, documentos personales y aparatos electrónicos.

Para la localización de Adolfo, las autoridades hicieron uso de rastreo a través de los sistemas de videovigilancia C2 y C4, donde identificaron los vehículos en los que los presuntos responsables realizaron los atracos y posteriormente huyeron.

Tras lograr dar con el paradero y realizar el traslado a Querétaro, la familia de Adolfo manifestó que las autoridades habían cometido un error y que la detención se había realizado sin motivo alguno, pues el señalado había llegado a Saltillo tras una visita que había realizado a Texas, e incluso, el supuesto día del atraco, se encontraba en una reunión familiar.

“Mi hermano se encontraba en familia, es decir, estaba aquí con nosotros comiendo”, dijo en una entrevista con VANGUARDIA, previo a que un juez declarara como legal su detención.

Ahora, tras una sigilosa convocatoria para una audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado aclaró que el resultado de esa audiencia, solicitada con la judicialización 1132/2026 en la agenda del Centro de Justicia Penal, fue la puesta en libertad de Adolfo, quien había sido catalogado como “líder” de una banda de robos y quien supuestamente coadyuvaría para dar con los responsables de los atracos.

“Derivado de una reunión entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, con la familia y defensa de Adolfo N., se logró un intercambio de información probatoria que permitió a la persona quedar en libertad”, informó la Fiscalía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Al volante

Al volante
true

Trump: Después de Irán, México
true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón no puede ser un botín político; la ciudad demanda certeza

La menor de edad también difundió mensajes dirigidos a su madre, en los que refiere presuntas omisiones en la atención de situaciones ocurridas dentro del núcleo familiar, de acuerdo con sus declaraciones públicas.

Joven reportada como desaparecida en Ramos Arizpe denuncia presunto acoso sexual por parte de su padrastro
Antonio ¨N¨, de 59 años, recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de presentar lesiones en el rostro y sangrado nasal derivado de la presunta agresión ocurrida al interior de su vivienda.

Termina hombre hospitalizado tras presunta agresión de su propio hijo en Saltillo
Fernando Villegas respondió en el momento decisivo y remolcó la carrera del triunfo para Saraperos en la octava entrada ante Olmecas.

Saraperos evita la barrida ante Olmecas con triunfo dramático en el Madero
El anuncio de la Guardia Revolucionaria Islámica se produjo horas después de que se cancelara la primera ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

Irán declara cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz tras el levantamiento del bloqueo estadounidense
Una persona compra en un supermercado en Schaumburg, Illinois.

Los precios altos de gasolina, alimentos y vuelos durarán más que la guerra con Irán, vaticinan expertos