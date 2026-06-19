El costo de la guerra en Irán: miles de vidas y millardos de dólares

Por: Edward Wong and Aruni Soni La guerra contra Irán duró poco más de 15 semanas antes de que se alcanzara esta semana un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán. Pero el costo humano y económico se disparó rápidamente, y las consecuencias llegaron mucho más allá de la región. Ante la presión tanto en casa como en el extranjero, el presidente Donald Trump anunció el lunes que un día antes él y el vicepresidente JD Vance habían firmado electrónicamente un documento con los iraníes para poner fin oficialmente a la guerra. El conflicto comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

El miércoles, el presidente volvió a firmar el acuerdo en Francia, en el Palacio de Versalles, donde hace más de un siglo se firmó un tratado fallido para poner fin a la Primera Guerra Mundial.

Los costos de la guerra para Estados Unidos, estimados en un total de 132 millardos de dólares, aún se están calculando, mientras comienza un periodo de 60 días para nuevas negociaciones. Esto es lo que sabemos. NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES Según una agencia del gobierno de Irán, unos 3500 iraníes han perdido la vida en la guerra. Israel dice que han muerto 26 israelíes. Miles de personas en ambos países han resultado heridas. El ejército estadounidense dice que han fallecido 13 de sus miembros. Israel reanudó los ataques contra Líbano el 18 de marzo como parte de la guerra más amplia, y allí han muerto unas 3700 personas, según el Ministerio de Salud libanés. Los ataques, principalmente de Irán, también han causado víctimas mortales en todo el Medio Oriente, incluidos trabajadores de países del sur de Asia en el golfo Pérsico. El ejército estadounidense mató a tres marineros civiles indios en un ataque contra un barco comercial cerca de Omán, lo que ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y la India. En el incidente con más bajas civiles conocido hasta ahora, un ataque con misil de Estados Unidos arrasó una escuela iraní y acabó con la vida de al menos 175 personas el primer día de la guerra, según las autoridades iraníes. COSTOS ECONÓMICOS La economía de Irán ya estaba en una situación muy complicada antes de la guerra. Pero ahora está en caída libre. Los precios de la comida y otros productos básicos se han disparado, y el día a día es una lucha constante. La magnitud de la devastación ha sido enorme: cientos de escuelas y centros de salud han resultado dañados o destruidos durante la guerra, según la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, la principal organización de ayuda humanitaria del país. Para los contribuyentes y consumidores estadounidenses, el costo de la guerra asciende al menos a 132 millardos de dólares, según una estimación de Moody’s Analytics. Esa cifra tiene en cuenta el gasto militar, el aumento de los precios de la energía y las materias primas, y los tipos de interés, dijo Mark Zandi, economista jefe de la empresa.

Un alto cargo del Pentágono declaró ante el Congreso el mes pasado que el costo había ascendido a unos 29 millardos de dólares para el ejército. Esa estimación no incluía el costo de reparar más de una decena de bases estadounidenses en la región dañadas por los ataques iraníes. También hay que tener en cuenta los costos de reparación y mantenimiento, así como los de mantener en el mar a los grupos de ataque de portaaviones. “Cuesta mucho dinero simplemente mantener a todo el mundo y todo este aparato desplegado allí”, dijo Linda Bilmes, experta en finanzas públicas y profesora titular de la Harvard Kennedy School. Añadió que los costos de reposición de la enorme cantidad de municiones que el ejército estadounidense ha gastado serán mucho más altos que los costos de compra originales. Irán también causó graves daños a otros activos estadounidenses en la región, como un valioso avión radar militar en una pista en Arabia Saudita y el complejo de la embajada de Estados Unidos en Riad. PRECIOS DE LA ENERGÍA Los estadounidenses han pagado unos 60 millardos de dólares más en gasolina y gasóleo desde que empezó el conflicto, debido al aumento de los precios, según el “Iran War Energy Cost Tracker” de la Universidad de Brown. Eso supone unos 460 dólares extra por hogar. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Irán, los estadounidenses pagaban, en promedio, 2,98 dólares por galón en las gasolineras, según la AAA, una organización sin fines de lucro que agrupa a varios clubes de automovilistas. Desde entonces, los precios de la gasolina han experimentado fuertes subidas y ahora rondan los 4 dólares por galón. Los precios del petróleo se dispararon cuando el ejército iraní atacó varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz, una vía de paso vital para el transporte hacia y desde los productores de energía del Medio Oriente. Eso provocó el cierre efectivo del estrecho e interrumpió el flujo mundial de petróleo. El crudo es el principal componente de la gasolina.

El índice de referencia mundial del crudo ha bajado desde que se anunciara hace unos días un acuerdo marco de paz. Ahora mismo ronda los 80 dólares el barril. En marzo, los precios llegaron a subir hasta unos 120 dólares el barril. Esos altos precios del combustible han repercutido en toda la cadena y han encarecido muchos otros costos relacionados con el combustible, como las tarifas aéreas y el transporte de materias primas y productos manufacturados.