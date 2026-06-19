Achraf Hakimi, futbolista de Marruecos y PSG que juega el Mundial, será juzgado por violación de joven en Francia

Con esta resolución, el caso continuará su curso ante un tribunal penal, aunque hasta el momento las autoridades francesas no han informado la fecha en la que iniciará el juicio.

El futbolista marroquí Achraf Hakimi , una de las figuras del París Saint-Germain (PSG) y de la selección de Marruecos, enfrentará un juicio en Francia luego de que el Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa contra la orden de procesamiento emitida en su contra.

La decisión judicial se produce después de que la fiscalía solicitara en 2025 que el jugador fuera llevado a juicio. Aunque la defensa impugnó esa determinación, el recurso finalmente no prosperó.

LOS HECHOS QUE ORIGINARON LA INVESTIGACIÓN

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven que aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en el domicilio del futbolista, ubicado en las afueras de París.

Según el expediente, la denunciante declaró haber conocido a Hakimi a través de Instagram y que posteriormente acudió a su vivienda tras una invitación. Durante su testimonio afirmó que el jugador la agredió sexualmente hasta que logró escapar y pedir ayuda a una amiga mediante un mensaje de texto.

De acuerdo con la versión presentada ante las autoridades, el agresor habría realizado una “penetración con los dedos” pese a la negativa expresa de la mujer. Además, la denunciante declaró: “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”.

LA DEFENSA DEL FUTBOLISTA MANTIENE SU INOCENCIA

Desde que se conocieron las acusaciones, Achraf Hakimi ha rechazado cualquier responsabilidad y sostiene que los hechos denunciados no ocurrieron como fueron relatados.

Tras confirmarse que enfrentará juicio, el futbolista publicó un mensaje en la red social X donde aseguró que espera el proceso “con muchas ganas”, al considerar que finalmente podrá presentar su versión de los hechos ante la justicia.

En el mismo comunicado, afirmó sentirse afectado por la situación y señaló: “Ahora se está contando una historia que no es la mía”, además de reiterar que considera que el caso ha adquirido notoriedad debido a su condición de figura pública.

LA ACUSACIÓN CELEBRA QUE EL CASO LLEGUE A JUICIO

La representante legal de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, calificó la decisión judicial como un paso importante después de varios años de procedimiento.

La abogada declaró: “Tras más de tres años de batallas legales, después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta. Alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino”.

Por su parte, la defensa del jugador insistió en que la resolución únicamente confirma la celebración de un juicio y no representa una declaración de culpabilidad. La abogada Fanny Colin sostuvo: “De momento no se ha dicho que sea culpable de nada”.

EL CASO AVANZA MIENTRAS HAKIMI CONTINÚA SU ACTIVIDAD DEPORTIVA

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el lateral marroquí continúa participando en competencias internacionales con su selección nacional.

En días recientes disputó un encuentro entre Marruecos y Brasil en Nueva York y permanece concentrado con el combinado africano para afrontar sus compromisos deportivos, mientras la justicia francesa prepara la siguiente etapa del caso.

El desarrollo del juicio permitirá que ambas partes presenten sus argumentos y pruebas ante el tribunal, que será el encargado de determinar la responsabilidad o no del futbolista conforme al proceso legal correspondiente.