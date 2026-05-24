Todo listo: arranca este lunes nueva ruta alimentadora RS-211 en Saltillo

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    Todo listo: arranca este lunes nueva ruta alimentadora RS-211 en Saltillo
    De acuerdo con las autoridades municipales, esta nueva opción de transporte permitirá fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad . CORTESÍA

La nueva alimentadora conectará sectores del sur y norte de la ciudad; mantendrá tarifas y horarios del sistema “Aquí Vamos”

La nueva ruta alimentadora RS-211 comenzará operaciones este lunes 25 de mayo en Saltillo, informó el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

De acuerdo con las autoridades municipales, esta nueva opción de transporte permitirá fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y ampliar las alternativas de traslado para miles de usuarios.

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“Estamos fortaleciendo la movilidad en Saltillo con rutas que conecten mejor a las colonias y ayuden a que las familias hagan más rápidos y seguros sus traslados diarios”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

RECORRIDO DE SUR A NORTE

El recorrido de la ruta RS-211 comenzará en el sur poniente de Saltillo, sobre el bulevar Francisco I. Madero, para continuar por la calle Paseo de las Flores y conectar con el bulevar Emilio Arizpe de la Maza en dirección al norte.

Posteriormente, la unidad girará a la izquierda en Prolongación Urdiñola para incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, continuar hasta el bulevar Nazario Ortiz Garza y seguir por esa vialidad hasta Venustiano Carranza.

Después, la ruta se incorporará con vuelta a la izquierda al bulevar Luis Donaldo Colosio y finalizará su trayecto a la altura del bulevar Isidro López Zertuche.

$!La alimentadora conectará vialidades como Francisco I. Madero, Nazario Ortiz Garza y Luis Donaldo Colosio.
La alimentadora conectará vialidades como Francisco I. Madero, Nazario Ortiz Garza y Luis Donaldo Colosio. CORTESÍA

RECORRIDO DE NORTE A SUR

En sentido contrario, el recorrido iniciará en el entronque de Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio, desde donde avanzará hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza.

Más adelante se incorporará al periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección al sur, girará a la izquierda en Prolongación Urdiñola y posteriormente dará vuelta a la derecha para tomar el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

La ruta continuará por la calle Paseo de las Flores, dará vuelta para conectar con el bulevar Francisco I. Madero y concluirá en el cruce con el Camino Vecinal a General Cepeda.

$!El IMMUS informó que la ruta RS-211 mantendrá las tarifas y horarios del sistema “Aquí Vamos”.
El IMMUS informó que la ruta RS-211 mantendrá las tarifas y horarios del sistema “Aquí Vamos”. CORTESÍA

TARIFAS Y HORARIOS

El IMMUS informó que la nueva ruta mantendrá las tarifas actuales del sistema “Aquí Vamos”: 15 pesos en efectivo y 13 pesos con tarjeta para tarifa general; 8 pesos para estudiantes; 6 pesos para adultos mayores; y gratuidad para personas con discapacidad.

El horario de operación será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

OTRAS RUTAS ALIMENTADORAS YA OPERAN EN SALTILLO

Las rutas RS-714 y RS-716 ya están en operación con los siguientes recorridos:

El trayecto de la RS-714 comenzará en el cruce de Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, desde donde avanzará hacia el norte por Colosio. Posteriormente, tomará hacia el sur por Eulalio Gutiérrez y continuará por vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa y Jesús de Valle.

El recorrido seguirá por José Sarmiento hasta Humberto Hinojosa, para luego dirigirse al poniente por Isidro López hasta el periférico Luis Echeverría. A partir de ahí, avanzará hacia el bulevar Javier García Villarreal y concluirá en el bulevar Museo del Desierto.

En su trayecto de regreso, la unidad partirá desde el bulevar Museo del Desierto y recorrerá vialidades como Javier García Villarreal, periférico Luis Echeverría, Isidro López y Humberto Hinojosa, para posteriormente continuar por José Sarmiento, Ignacio González y Román Cepeda hasta reincorporarse a Pedro Figueroa.

Después avanzará por Moctezuma y Eulalio Gutiérrez, para tomar Colosio hacia el oriente-sur, continuar por el bulevar Mirasierra y calles como la 10 y la 19, así como el bulevar Revolución, hasta finalizar nuevamente en Prolongación Otilio González.

Mientras que la RS-716 comenzará en la calle Tomillo, en la colonia Colinas de Santiago. Continuará por Mezquite, Prolongación Otilio González y avanzará por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro.

Posteriormente, pasará por Fray Bartolomé, San Esteban-La Lomita, Baltazar Acolt y Luis González. Después seguirá por Fray Landín y Carlos Abedrop hacia Dámaso Rodríguez, para incorporarse a Humberto Castilla y 2 de Abril. Más adelante tomará el periférico Luis Echeverría y Pérez Treviño.

El trayecto continuará por Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Obregón; seguirá por Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta concluir en Pedro Ampudia.

En sentido contrario, de poniente a oriente, la ruta iniciará en Miguel Miramón. Recorrerá Porfirio Díaz hacia Mixcoac y se incorporará a Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe. Después avanzará por Purcell y Aldama, continuará por Emilio Castelar y conectará con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

Más adelante pasará por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, continuará por Carlos Abedrop hacia La Lomita-San Esteban y recorrerá Juan Navarro, así como las calles 34 y 17.

Finalmente, se incorporará a Prolongación Otilio González y Mezquite para terminar nuevamente en Tomillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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