Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo

Una disputa por un tejabán terminó en una riña e incendio que dejó a una mujer lesionada en la colonia María de León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde, en la calle Herlinda Cruz, entre José Manuel Ortiz Berrueto y Braulio Fernández de Aguirre. Fue necesario solicitar la presencia del cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja para atender a Brist Margot, quien cuenta con dos meses de embarazo y fue diagnosticada con hipertensión arterial.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General. De acuerdo con versiones extraoficiales, el conflicto inició por la posesión de unos terrenos entre Itzel Paloma y Brist Margot. En el predio, Itzel ya tenía construido un tejabán y aseguraba que le habían robado algunas pertenencias. Ambas mujeres empezaron a pelear. Quien resultó más afectada fue Brist Margot y, en venganza, respondió causando daños a la vivienda. Presuntamente incendió el tejabán, el cual fue consumido en su totalidad, dejando a Itzel y a su esposo sin vivienda.

El siniestro fue reportado a los grupos de seguridad a través de WhatsApp, donde se solicitó una cisterna, ya que el fuego se extendió y alcanzó una vivienda. Exiquio de la Rosa, teniente de la estación poniente de bomberos, acudió de inmediato junto con su equipo y trabajaron en la extinción del incendio.

Asimismo, se solicitó una ambulancia para poder rescatar de un arroyo a la mujer embarazada y descartar lesiones de gravedad. En cuanto a los daños, la persona afectada deberá interponer una denuncia formal, mientras que la mujer embarazada también tendrá que hacerlo por el presunto delito de lesiones. Cabe señalar que ambas mujeres cuentan con antecedentes de pleitos desde el año 2025, en los que también se han visto involucradas sus respectivas parejas.

Vecinos del sector señalaron que las personas involucradas en el altercado presuntamente son consumidoras de drogas.