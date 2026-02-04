Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo
    Elementos de bomberos acudieron al lugar para apagar el incendio.
    Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo
    Disputa por tejabán acaba con incendio y con una mujer herida, en Saltillo

Una mujer con dos meses de embarazo resultó lesionada; fue llevada al Hospital General

Una disputa por un tejabán terminó en una riña e incendio que dejó a una mujer lesionada en la colonia María de León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde, en la calle Herlinda Cruz, entre José Manuel Ortiz Berrueto y Braulio Fernández de Aguirre. Fue necesario solicitar la presencia del cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja para atender a Brist Margot, quien cuenta con dos meses de embarazo y fue diagnosticada con hipertensión arterial.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital General. De acuerdo con versiones extraoficiales, el conflicto inició por la posesión de unos terrenos entre Itzel Paloma y Brist Margot. En el predio, Itzel ya tenía construido un tejabán y aseguraba que le habían robado algunas pertenencias. Ambas mujeres empezaron a pelear. Quien resultó más afectada fue Brist Margot y, en venganza, respondió causando daños a la vivienda. Presuntamente incendió el tejabán, el cual fue consumido en su totalidad, dejando a Itzel y a su esposo sin vivienda.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Saltillo a prófugo ligado a homicidio de policía en NL

El siniestro fue reportado a los grupos de seguridad a través de WhatsApp, donde se solicitó una cisterna, ya que el fuego se extendió y alcanzó una vivienda. Exiquio de la Rosa, teniente de la estación poniente de bomberos, acudió de inmediato junto con su equipo y trabajaron en la extinción del incendio.

Asimismo, se solicitó una ambulancia para poder rescatar de un arroyo a la mujer embarazada y descartar lesiones de gravedad. En cuanto a los daños, la persona afectada deberá interponer una denuncia formal, mientras que la mujer embarazada también tendrá que hacerlo por el presunto delito de lesiones. Cabe señalar que ambas mujeres cuentan con antecedentes de pleitos desde el año 2025, en los que también se han visto involucradas sus respectivas parejas.

Vecinos del sector señalaron que las personas involucradas en el altercado presuntamente son consumidoras de drogas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE