Riña escolar deja a menor de 13 años con lesión en el ojo, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La institución educativa inició una investigación interna y notificará el caso a la Secretaría de Educación Pública para determinar posibles sanciones
Un menor de 13 años fue trasladado en ambulancia a un hospital privado al norte de Saltillo, luego de participar en una riña en la que resultó con la peor parte, al presentar lesiones cortantes en el ojo izquierdo.
Alrededor de las 12:00 horas se solicitó una ambulancia a las calles Centenario y Pedro Agüero, al interior del colegio María Álvarez de Rodríguez, donde se encontraba un menor de 13 años con golpes en el rostro y sangrado activo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al menor y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado. Antes de que se retiraran, la madre del menor, visiblemente molesta, solicitó ver al presunto responsable; sin embargo, la institución lo negó con el argumento de evitar que el conflicto se agravara, aunque señaló que los gastos médicos correrían por cuenta del responsable.
Tanto la madre como el abuelo del menor manifestaron su preocupación y enojo por lo ocurrido. No obstante, se indicó que en las próximas horas se dialogará con los involucrados para conocer los motivos que originaron la riña.
Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en la agresión. El caso será investigado por la institución educativa y se notificará a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, instancia que determinará las posibles sanciones correspondientes.