Riña escolar deja a menor de 13 años con lesión en el ojo, en Saltillo

Un menor de 13 años fue trasladado en ambulancia a un hospital privado al norte de Saltillo, luego de participar en una riña en la que resultó con la peor parte, al presentar lesiones cortantes en el ojo izquierdo.

Alrededor de las 12:00 horas se solicitó una ambulancia a las calles Centenario y Pedro Agüero, al interior del colegio María Álvarez de Rodríguez, donde se encontraba un menor de 13 años con golpes en el rostro y sangrado activo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz