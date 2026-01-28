Riña escolar deja a menor de 13 años con lesión en el ojo, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 enero 2026
    Riña escolar deja a menor de 13 años con lesión en el ojo, en Saltillo
    El caso será turnado a instancias educativas para el deslinde de responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La institución educativa inició una investigación interna y notificará el caso a la Secretaría de Educación Pública para determinar posibles sanciones

Un menor de 13 años fue trasladado en ambulancia a un hospital privado al norte de Saltillo, luego de participar en una riña en la que resultó con la peor parte, al presentar lesiones cortantes en el ojo izquierdo.

Alrededor de las 12:00 horas se solicitó una ambulancia a las calles Centenario y Pedro Agüero, al interior del colegio María Álvarez de Rodríguez, donde se encontraba un menor de 13 años con golpes en el rostro y sangrado activo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cae joven de edificio en construcción y se fractura la nariz

$!Paramédicos brindaron atención al estudiante antes de su traslado en ambulancia.
Paramédicos brindaron atención al estudiante antes de su traslado en ambulancia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al menor y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado. Antes de que se retiraran, la madre del menor, visiblemente molesta, solicitó ver al presunto responsable; sin embargo, la institución lo negó con el argumento de evitar que el conflicto se agravara, aunque señaló que los gastos médicos correrían por cuenta del responsable.

$!Un menor de 13 años fue trasladado a un hospital privado tras resultar lesionado en una riña escolar.
Un menor de 13 años fue trasladado a un hospital privado tras resultar lesionado en una riña escolar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tanto la madre como el abuelo del menor manifestaron su preocupación y enojo por lo ocurrido. No obstante, se indicó que en las próximas horas se dialogará con los involucrados para conocer los motivos que originaron la riña.

Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron en la agresión. El caso será investigado por la institución educativa y se notificará a la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, instancia que determinará las posibles sanciones correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?