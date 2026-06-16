Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo

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    Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
    Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La intervención de un taxista y su esposa fue clave para auxiliar a la menor de 11 años, quien se encontraba desorientada en la colonia La Madrid tras intentar regresar sola a su domicilio

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo localizaron a una menor de edad que se encontraba desorientada luego de salir de las instalaciones del Biblioparque Sur, la noche del lunes.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación Sur, todo ocurrió alrededor de las 21:30 horas. Durante labores de prevención y vigilancia, oficiales recibieron el aviso, a través de los grupos de seguridad, sobre la desaparición de una menor.

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La joven había acudido a su entrenamiento de “tochito” en las instalaciones del Biblioparque Sur.

Al término de su actividad deportiva, Ariadna Abril ¨N¨ se desesperó porque su mamá no acudió a recogerla.

Decidió retirarse caminando rumbo a la colonia Humberto Dávila Esquivel; sin embargo, no recordó la ubicación de su domicilio.

$!Oficiales René Ramírez y Dulce Yazmín Rocha Monsiváis participaron en el resguardo y traslado de la niña a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar para garantizar su seguridad.
Oficiales René Ramírez y Dulce Yazmín Rocha Monsiváis participaron en el resguardo y traslado de la niña a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar para garantizar su seguridad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras desubicarse, continuó caminando hacia el lado norte y fue a dar a las calles Manuel Othón y 12 de Octubre, en la colonia La Madrid.

Asustada porque llegó a lugares que no conocía, no tuvo más remedio que pedir ayuda a un taxista que se encontraba acompañado de su esposa.

Posteriormente, arribaron oficiales del agrupamiento de la Policía Preventiva Municipal para proceder con el resguardo de la menor, quien cuenta con 11 años de edad.

En la intervención participaron los oficiales René Ramírez y Dulce Yazmín Rocha Monsiváis.

Los elementos abordaron a la niña a una patrulla y la trasladaron a las oficinas de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde fue entregada a la elemento Berenice Ibarra para su atención y resguardo.

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