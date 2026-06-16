Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo localizaron a una menor de edad que se encontraba desorientada luego de salir de las instalaciones del Biblioparque Sur, la noche del lunes. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Sur, todo ocurrió alrededor de las 21:30 horas. Durante labores de prevención y vigilancia, oficiales recibieron el aviso, a través de los grupos de seguridad, sobre la desaparición de una menor.

La joven había acudido a su entrenamiento de “tochito” en las instalaciones del Biblioparque Sur. Al término de su actividad deportiva, Ariadna Abril ¨N¨ se desesperó porque su mamá no acudió a recogerla. Decidió retirarse caminando rumbo a la colonia Humberto Dávila Esquivel; sin embargo, no recordó la ubicación de su domicilio.

Tras desubicarse, continuó caminando hacia el lado norte y fue a dar a las calles Manuel Othón y 12 de Octubre, en la colonia La Madrid. Asustada porque llegó a lugares que no conocía, no tuvo más remedio que pedir ayuda a un taxista que se encontraba acompañado de su esposa. Posteriormente, arribaron oficiales del agrupamiento de la Policía Preventiva Municipal para proceder con el resguardo de la menor, quien cuenta con 11 años de edad. En la intervención participaron los oficiales René Ramírez y Dulce Yazmín Rocha Monsiváis. Los elementos abordaron a la niña a una patrulla y la trasladaron a las oficinas de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde fue entregada a la elemento Berenice Ibarra para su atención y resguardo.