Dormita al volante y se estrella contra puente en Saltillo; dos hombres resultan lesionados

Dos hombres resultaron lesionados la madrugada de este domingo luego de que el conductor del vehículo en el que viajaban se quedara dormido al volante y terminara impactándose contra la base de un puente, a la altura de la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 05:15 horas, cuando Edson, de 27 años, circulaba por el bulevar Fundadores con dirección de oriente a poniente y, presuntamente vencido por el cansancio, perdió el control del automóvil al dormitar por unos instantes a la altura de la colonia antes mencionada. La unidad se desvió de su trayectoria y se estrelló de frente contra la estructura del puente, provocando cuantiosos daños materiales tanto al vehículo como a la infraestructura.

Tras el fuerte impacto, automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja, junto con personal de rescate, acudieron para brindar atención a los ocupantes del automóvil.

Los rescatistas informaron que ninguno de los tripulantes quedó prensado entre los fierros retorcidos; sin embargo, ambos permanecían atrapados dentro de la unidad, por lo que fue necesario realizar maniobras para liberarlos de forma segura. El conductor, Edson, sufrió diversas lesiones y fue trasladado por una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital privado para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el copiloto, Luis Alberto, de 58 años, también resultó herido y fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde quedó bajo observación médica. De acuerdo con la información preliminar, el conductor no se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que la principal causa del accidente habría sido el cansancio que lo hizo quedarse dormido al volante. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras una grúa retiró el vehículo siniestrado y se evaluaban los daños ocasionados a la estructura del puente.