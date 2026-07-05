Saltillo: riña campal entre pandillas deja un adulto mayor lesionado y cuatro detenidos

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    Saltillo: riña campal entre pandillas deja un adulto mayor lesionado y cuatro detenidos
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a un hombre de la tercera edad que resultó lesionado durante la agresión, siendo posteriormente trasladado a un hospital privado para su valoración médica. MARTÍN ROJAS

Vecinos de la colonia El Álamo solicitaron mayor presencia policial, al señalar que los enfrentamientos entre pandillas se han vuelto frecuentes durante los fines de semana

Una riña campal protagonizada por integrantes de grupos rivales movilizó durante la madrugada de este domingo a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la colonia El Álamo, en Saltillo, donde un adulto mayor resultó lesionado, cuatro personas fueron detenidas y un vehículo quedó asegurado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas sobre la calle Segunda, en el tramo comprendido entre las calles Irak y Golfo Pérsico, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias una violenta confrontación en la que participaban cerca de una veintena de pandilleros armados con piedras y palos.

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De acuerdo con los primeros reportes, la pelea comenzó cuando integrantes de una banda rival irrumpieron en una fiesta que se realizaba en un domicilio del sector y comenzaron a provocar destrozos, desatando una batalla campal que alteró la tranquilidad de los habitantes.

$!Elementos de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la colonia El Álamo tras el reporte de una riña campal entre grupos rivales que dejó como saldo un adulto mayor lesionado y cuatro detenidos.
Elementos de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la colonia El Álamo tras el reporte de una riña campal entre grupos rivales que dejó como saldo un adulto mayor lesionado y cuatro detenidos. MARTÍN ROJAS

Al arribar elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y otras corporaciones, los participantes comenzaron a dispersarse. Varios lograron escapar con dirección a la colonia Nueva Jerusalén, mientras que los uniformados consiguieron detener a cuatro presuntos responsables y aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

$!Durante la intervención policial, varios participantes lograron escapar hacia la colonia Nueva Jerusalén, mientras que cuatro presuntos involucrados fueron asegurados en el lugar de los hechos.
Durante la intervención policial, varios participantes lograron escapar hacia la colonia Nueva Jerusalén, mientras que cuatro presuntos involucrados fueron asegurados en el lugar de los hechos. MARTÍN ROJAS

Durante la agresión, un hombre de la tercera edad resultó lesionado. El adulto mayor fue resguardado en su domicilio mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaban los primeros auxilios, para posteriormente ser trasladado a un hospital privado donde recibió atención médica.

$!La confrontación ocurrió sobre la calle Segunda, entre Irak y Golfo Pérsico, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de cerca de una veintena de personas armadas con piedras y palos.
La confrontación ocurrió sobre la calle Segunda, entre Irak y Golfo Pérsico, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de cerca de una veintena de personas armadas con piedras y palos. MARTÍN ROJAS

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades por los daños ocasionados y las lesiones provocadas durante la riña.

Vecinos de la colonia señalaron que este tipo de enfrentamientos entre pandillas se ha vuelto frecuente durante los fines de semana, por lo que solicitaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad en el sector.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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