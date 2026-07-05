Saltillo: riña campal entre pandillas deja un adulto mayor lesionado y cuatro detenidos

Una riña campal protagonizada por integrantes de grupos rivales movilizó durante la madrugada de este domingo a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la colonia El Álamo, en Saltillo, donde un adulto mayor resultó lesionado, cuatro personas fueron detenidas y un vehículo quedó asegurado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas sobre la calle Segunda, en el tramo comprendido entre las calles Irak y Golfo Pérsico, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias una violenta confrontación en la que participaban cerca de una veintena de pandilleros armados con piedras y palos.

De acuerdo con los primeros reportes, la pelea comenzó cuando integrantes de una banda rival irrumpieron en una fiesta que se realizaba en un domicilio del sector y comenzaron a provocar destrozos, desatando una batalla campal que alteró la tranquilidad de los habitantes.

Al arribar elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y otras corporaciones, los participantes comenzaron a dispersarse. Varios lograron escapar con dirección a la colonia Nueva Jerusalén, mientras que los uniformados consiguieron detener a cuatro presuntos responsables y aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

Durante la agresión, un hombre de la tercera edad resultó lesionado. El adulto mayor fue resguardado en su domicilio mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaban los primeros auxilios, para posteriormente ser trasladado a un hospital privado donde recibió atención médica.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades por los daños ocasionados y las lesiones provocadas durante la riña. Vecinos de la colonia señalaron que este tipo de enfrentamientos entre pandillas se ha vuelto frecuente durante los fines de semana, por lo que solicitaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad en el sector.

Publicidad