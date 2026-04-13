Dormita al volante y vuelca en la carretera Monclova–Saltillo; hay dos lesionados

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Dormita al volante y vuelca en la carretera Monclova–Saltillo; hay dos lesionados
    El conductor del vehículo señaló que se quedó dormido al volante, lo que provocó que la unidad abandonara la vialidad y terminara fuera del camino. CORTESÍA

Ambos ocupantes fueron trasladados a una unidad médica en Monclova tras presentar molestias en la zona cervical luego del percance

Un accidente vehicular se registró en la carretera de Monclova a Saltillo, a la altura del kilómetro 103, donde participó un vehículo compacto de la marca JAC, en color blanco.

De acuerdo con el reporte, la unidad era conducida por un hombre de 43 años, quien viajaba acompañado por otro masculino de 23 años; ambos se dirigían hacia Saltillo al momento del incidente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-termina-sobre-la-cuneta-y-es-detenido-al-norte-de-saltillo-OG19974956
$!El automóvil compacto en color blanco terminó fuera de la carpeta asfáltica tras el percance, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades federales.
El automóvil compacto en color blanco terminó fuera de la carpeta asfáltica tras el percance, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades federales. CORTESÍA

El conductor señaló que perdió el control del vehículo luego de dormitar durante el trayecto, lo que provocó que se saliera de la vialidad y ocurriera el percance que los dejó fuera de la carretera.

Tras el accidente, los dos ocupantes presentaron dolor en la zona cervical, por lo que fue solicitada la intervención de cuerpos de auxilio para su valoración en el lugar.

$!Paramédicos trasladaron a los dos ocupantes a la Clínica 7 de Monclova, luego de que ambos presentaran dolor en la zona cervical tras el accidente.
Paramédicos trasladaron a los dos ocupantes a la Clínica 7 de Monclova, luego de que ambos presentaran dolor en la zona cervical tras el accidente. CORTESÍA

Paramédicos de una ambulancia del municipio de Castaños realizaron el traslado de los lesionados a la Clínica 7 en Monclova, mientras que la ambulancia de Ramos Arizpe solo acudió a prestar apoyo; ambos lesionados quedaron bajo atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y se procedió a solicitar una grúa para el traslado del vehículo a un corralón, mientras se deslindan responsabilidades.

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