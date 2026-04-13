Joven termina sobre la cuneta y es detenido al norte de Saltillo

Un joven fue detenido luego de protagonizar un incidente vial en el cruce de Eulalio Gutiérrez y la calle Vivir, en la colonia Los Tulipanes, donde su vehículo terminó sobre la cuneta, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, el conductor identificado como Raúl ¨N¨, de 20 años, circulaba por la zona cuando perdió el control de la unidad y subió al cordón de la cuneta con su automóvil Chevrolet Aveo.