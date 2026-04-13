Joven termina sobre la cuneta y es detenido al norte de Saltillo
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El conductor presentaba aparentes signos de intoxicación y ebriedad al momento de ser asegurado por autoridades
Un joven fue detenido luego de protagonizar un incidente vial en el cruce de Eulalio Gutiérrez y la calle Vivir, en la colonia Los Tulipanes, donde su vehículo terminó sobre la cuneta, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte, el conductor identificado como Raúl ¨N¨, de 20 años, circulaba por la zona cuando perdió el control de la unidad y subió al cordón de la cuneta con su automóvil Chevrolet Aveo.
El propio joven señaló que conducía de manera normal y que la cuneta “se le atravesó”, versión que fue recabada por las autoridades que acudieron al lugar.
Elementos de seguridad indicaron que el conductor presentaba aparente estado de intoxicación y ebriedad, por lo que fue asegurado en el sitio para su traslado correspondiente.
El vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y remitido a un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo resguardo mientras se determina la situación legal del detenido.