Joven termina sobre la cuneta y es detenido al norte de Saltillo

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Joven termina sobre la cuneta y es detenido al norte de Saltillo
    El automóvil Chevrolet Aveo involucrado en el incidente fue retirado con apoyo de una grúa, luego de quedar varado sobre el cordón de la cuneta tras el percance vial. ULISES MARTÍNEZ

El conductor presentaba aparentes signos de intoxicación y ebriedad al momento de ser asegurado por autoridades

Un joven fue detenido luego de protagonizar un incidente vial en el cruce de Eulalio Gutiérrez y la calle Vivir, en la colonia Los Tulipanes, donde su vehículo terminó sobre la cuneta, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, el conductor identificado como Raúl ¨N¨, de 20 años, circulaba por la zona cuando perdió el control de la unidad y subió al cordón de la cuneta con su automóvil Chevrolet Aveo.

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$!Tras el incidente, el vehículo fue trasladado a un corralón de la ciudad, donde permanecerá mientras se determina la situación legal del detenido.
Tras el incidente, el vehículo fue trasladado a un corralón de la ciudad, donde permanecerá mientras se determina la situación legal del detenido. ULISES MARTÍNEZ

El propio joven señaló que conducía de manera normal y que la cuneta “se le atravesó”, versión que fue recabada por las autoridades que acudieron al lugar.

$!Elementos de seguridad acudieron al lugar del incidente, donde aseguraron al conductor al detectar que presentaba aparente estado de intoxicación y ebriedad.
Elementos de seguridad acudieron al lugar del incidente, donde aseguraron al conductor al detectar que presentaba aparente estado de intoxicación y ebriedad. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de seguridad indicaron que el conductor presentaba aparente estado de intoxicación y ebriedad, por lo que fue asegurado en el sitio para su traslado correspondiente.

El vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y remitido a un corralón de la ciudad, donde permanecerá bajo resguardo mientras se determina la situación legal del detenido.

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