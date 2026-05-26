Coahuila y Federación sellan alianza para acelerar el combate al rezago educativo

Con el propósito de fortalecer las acciones de alfabetización y ampliar el acceso a la educación para miles de personas, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, firmaron un convenio de colaboración que busca reforzar la atención a jóvenes y adultos en situación de rezago educativo en la entidad. El acuerdo contempla una coordinación más estrecha entre instancias estatales y federales para impulsar programas orientados a reducir el analfabetismo y facilitar que más personas concluyan su educación básica, contribuyendo así a mejorar sus oportunidades de desarrollo personal, laboral y social.

Durante el evento, el Mandatario estatal destacó que la educación continúa siendo una de las principales herramientas para elevar la calidad de vida de las familias coahuilenses y subrayó que la suma de esfuerzos entre instituciones permite ampliar el alcance de las políticas públicas en beneficio de la población. “Seguiremos trabajando en equipo para que más personas puedan concluir su educación básica y construir un mejor presente y futuro para sus familias”, expresó. Jiménez Salinas señaló que este convenio representa un ejemplo de coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno y forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo en todas las regiones del Estado.

En el encuentro también se informó sobre los avances de la estrategia Impulso Educativo, iniciativa mediante la cual se desarrollan programas, proyectos y obras encaminadas a robustecer la infraestructura y los servicios educativos en Coahuila. Asimismo, se destacó un programa dirigido a mujeres coahuilenses que les permite cursar estudios de Preparatoria y Universidad sin costo, con el objetivo de impulsar su formación académica, autonomía económica y desarrollo profesional. El Gobernador reconoció además la participación de la iniciativa privada en la reducción del rezago educativo, particularmente mediante programas como los impulsados por la Fundación Traxión, que han contribuido a acercar oportunidades de aprendizaje a diversos sectores de la población. Por su parte, Armando Contreras destacó que Coahuila se ha consolidado como una de las entidades con mayores avances en la atención educativa para personas jóvenes y adultas, resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal. A 45 años de la creación del INEA, señaló, Coahuila figura entre los estados con mayor compromiso en la disminución del rezago educativo, gracias al trabajo permanente de las instituciones encargadas de esta tarea.

Entre los compromisos anunciados durante la firma del convenio se encuentra el otorgamiento de estímulos adicionales al personal del Instituto Estatal de Educación para los Adultos que alcance las metas establecidas en cada trimestre, así como la rehabilitación y equipamiento de las plazas comunitarias de aprendizaje en la entidad. Durante el acto también se dio a conocer que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, registra el menor rezago en educación Primaria y se mantiene entre las entidades con mejores indicadores en educación Secundaria. El director del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, anunció además la entrega de becas para usuarios que concluyan los niveles de alfabetización, Primaria y Secundaria, como parte de los incentivos para fortalecer la permanencia y conclusión de estudios. A la ceremonia asistieron también el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales; el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, así como representantes del sector empresarial y beneficiarios de los programas educativos.

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