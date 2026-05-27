Incendio arrasa con domicilio en Saltillo; investigan posible causa humana

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    Incendio arrasa con domicilio en Saltillo; investigan posible causa humana
    Los cuerpos de emergencia inspeccionaron el inmueble afectado una vez sofocado el incendio para descartar la presencia de personas atrapadas, confirmando que no hubo víctimas ni lesionados. ULISES MARTÍNEZ

La propietaria señaló que uno de sus hijos, quien presuntamente enfrenta problemas de adicción y anteriormente había ocasionado daños en la propiedad, se encontraba en el lugar

En cenizas terminó una vivienda ubicada en el barrio Santa Anita, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles, ya que se desconocía si había personas en el interior, en Saltillo.

Cerca de las 06:00 horas, vecinos del sector realizaron un reporte al Sistema de Emergencias 911, luego de observar las llamas provenientes de un domicilio en la calle Francisco Javier Mina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-asaltan-y-hieren-con-arma-blanca-a-migrante-en-colonia-landin-HM20976771
$!ScreenshotLa rápida intervención de los apagafuegos permitió contener el siniestro antes de que se extendiera a otras propiedades cercanas, reduciendo el riesgo para las familias que habitan en la zona.
ScreenshotLa rápida intervención de los apagafuegos permitió contener el siniestro antes de que se extendiera a otras propiedades cercanas, reduciendo el riesgo para las familias que habitan en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para verificar la situación e iniciaron las maniobras para sofocar el fuego, evitando que este se propagara a viviendas cercanas.

Tras varios minutos de arduo trabajo, los apagafuegos lograron controlar por completo el incendio sin que se reportaran personas lesionadas, ya que al ingresar al inmueble no encontraron a nadie en el interior.

$!ScreenshotFamiliares de la propietaria señalaron que un hombre con antecedentes de problemas de adicción permanecía en el domicilio, por lo que no se descartaba alguna relación con el origen del incendio.
ScreenshotFamiliares de la propietaria señalaron que un hombre con antecedentes de problemas de adicción permanecía en el domicilio, por lo que no se descartaba alguna relación con el origen del incendio. ULISES MARTÍNEZ

María Concepción ¨N¨, propietaria de la casa, informó que su hijo, Juan Carlos, de 34 años, permanecía en el lugar, por lo que no descartó que él hubiera provocado el siniestro.

Indicó que el hombre tiene problemas de adicción a sustancias tóxicas y que anteriormente había causado daños en la propiedad.

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