Incendio arrasa con domicilio en Saltillo; investigan posible causa humana

En cenizas terminó una vivienda ubicada en el barrio Santa Anita, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este miércoles, ya que se desconocía si había personas en el interior, en Saltillo. Cerca de las 06:00 horas, vecinos del sector realizaron un reporte al Sistema de Emergencias 911, luego de observar las llamas provenientes de un domicilio en la calle Francisco Javier Mina.

Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para verificar la situación e iniciaron las maniobras para sofocar el fuego, evitando que este se propagara a viviendas cercanas. Tras varios minutos de arduo trabajo, los apagafuegos lograron controlar por completo el incendio sin que se reportaran personas lesionadas, ya que al ingresar al inmueble no encontraron a nadie en el interior.

María Concepción ¨N¨, propietaria de la casa, informó que su hijo, Juan Carlos, de 34 años, permanecía en el lugar, por lo que no descartó que él hubiera provocado el siniestro. Indicó que el hombre tiene problemas de adicción a sustancias tóxicas y que anteriormente había causado daños en la propiedad.