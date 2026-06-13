Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, ambas personas viajaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, el conductor, identificado como Ángel, de 17 años, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una barda ubicada a un costado de la vía.

Un joven y su acompañante resultaron con lesiones de gravedad tras un accidente registrado la mañana de este sábado sobre la carretera Monterrey- Saltillo , a la altura de la carretera a Los Pinos.

Tras el choque, los ocupantes de la motocicleta quedaron tendidos en el lugar con diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron el apoyo de una ambulancia a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos en dos unidades para brindar atención prehospitalaria a los afectados y realizar las labores de auxilio correspondientes.

Luego de ser estabilizados, Ángel y Ariana Yamileth, de 18 años, fueron trasladados en estado grave al Hospital General, donde quedaron bajo observación médica y reciben atención especializada.

Elementos de corporaciones de auxilio y autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente.