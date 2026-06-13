Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo

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    Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo
    Autoridades municipales llegaron en poco tiempo a tomar conocimiento de lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ
    Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo
    Elementos de auxilio brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de la motocicleta tras el accidente. Cortesía
    Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo
    Los dos jóvenes fueron estabilizados antes de ser trasladados a un hospital para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ
    Dos jóvenes resultan graves luego de estrellarse contra barda en la Monterrey-Saltillo
    Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del percance. ULISES MARTÍNEZ

Los ocupantes de una motocicleta fueron trasladados al Hospital General luego de sufrir múltiples lesiones en la carretera Monterrey-Saltillo

Un joven y su acompañante resultaron con lesiones de gravedad tras un accidente registrado la mañana de este sábado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la carretera a Los Pinos.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas personas viajaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, el conductor, identificado como Ángel, de 17 años, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una barda ubicada a un costado de la vía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-por-alcance-dejo-dos-vehiculos-sobre-el-camellon-en-saltillo-OG21361609

Tras el choque, los ocupantes de la motocicleta quedaron tendidos en el lugar con diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron el apoyo de una ambulancia a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos en dos unidades para brindar atención prehospitalaria a los afectados y realizar las labores de auxilio correspondientes.

Luego de ser estabilizados, Ángel y Ariana Yamileth, de 18 años, fueron trasladados en estado grave al Hospital General, donde quedaron bajo observación médica y reciben atención especializada.

Elementos de corporaciones de auxilio y autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente.

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