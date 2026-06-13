Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del percance, Carlos Axel García Esparza, de 21 años, conducía una camioneta Chevrolet S10 sobre el carril izquierdo con dirección hacia Otilio González, pero no se percató de que los vehículos que circulaban delante habían disminuido la velocidad.

Un accidente por alcance con proyección dejó dos vehículos sobre el camellón central la mañana de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el bulevar Felipe J. Mery y Otilio González, en Saltillo .

Antes de llegar al puente del cruce con Otilio González, el conductor no logró detener su marcha y se impactó por alcance contra un Volkswagen Jetta que circulaba frente a él. A consecuencia del golpe, el automóvil fue proyectado hacia adelante y alcanzó a una camioneta Ford F-150.

Tras la colisión, la camioneta Chevrolet y el Volkswagen terminaron sobre el camellón central. Antes de subir al camellón, el Jetta también golpeó la parte trasera de la Ford.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes de los tres vehículos resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar las maniobras para retirar las unidades involucradas.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.