Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo

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    Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo
    El impacto inicial ocurrió cuando una camioneta Chevrolet no alcanzó a frenar y chocó contra un Volkswagen Jetta. ULISES MARTÍNEZ
    Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ
    Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo
    La camioneta involucrada terminó con severos daños en la parte frontal tras el choque por alcance. ULISES MARTÍNEZ
    Choque por alcance dejó dos vehículos sobre el camellón en Saltillo
    El Volkswagen presentó daños considerables en la parte frontal tras ser proyectado durante la carambola. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de una camioneta no alcanzó a frenar y provocó una carambola sobre el periférico Luis Echeverría; no hubo personas lesionadas

Un accidente por alcance con proyección dejó dos vehículos sobre el camellón central la mañana de este sábado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el bulevar Felipe J. Mery y Otilio González, en Saltillo.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del percance, Carlos Axel García Esparza, de 21 años, conducía una camioneta Chevrolet S10 sobre el carril izquierdo con dirección hacia Otilio González, pero no se percató de que los vehículos que circulaban delante habían disminuido la velocidad.

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Antes de llegar al puente del cruce con Otilio González, el conductor no logró detener su marcha y se impactó por alcance contra un Volkswagen Jetta que circulaba frente a él. A consecuencia del golpe, el automóvil fue proyectado hacia adelante y alcanzó a una camioneta Ford F-150.

Tras la colisión, la camioneta Chevrolet y el Volkswagen terminaron sobre el camellón central. Antes de subir al camellón, el Jetta también golpeó la parte trasera de la Ford.

Por fortuna, ninguno de los ocupantes de los tres vehículos resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y coordinar las maniobras para retirar las unidades involucradas.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

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