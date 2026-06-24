Ebria conductora derriba poste de madera y destruye su camioneta en Saltillo

La conductora de una camioneta de la marca Buick derribó un poste de madera después de perder el control del volante al conducir en evidente estado de ebriedad sobre calles de la colonia El Cerrito, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando la implicada circulaba a bordo de una camioneta Buick Enclave color blanco sobre la calle La Lomita, con dirección de oriente a poniente.

La mujer, quien además del estado de ebriedad presuntamente conducía a exceso de velocidad, perdió el control del volante al llegar al cruce con la calle Francisco de Urdiñola, lo que ocasionó que se impactara contra un poste de madera perteneciente a una empresa de telecomunicaciones. Debido a la fuerza del choque, la estructura se partió a la mitad y la unidad terminó sobre la banqueta. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al sitio arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron la detención de la conductora debido al estado en que manejaba.

A causa del impacto, el suministro de energía eléctrica se vio afectado en el sector, por lo que los oficiales implementaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente, especialmente por el constante flujo de transporte de personal en la zona. Finalmente, la camioneta fue remolcada mediante una grúa y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.