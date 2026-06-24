Irrumpe vivienda, golpea a hombre por presuntas rencillas en la Saltillo 2000 (video)

Un hombre fue golpeado al interior de su domicilio después de que un grupo de jóvenes arribara al lugar, ingresara por la fuerza y realizara destrozos. Los hechos ocurrieron en la colonia Saltillo 2000. Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando un grupo de jóvenes llegó a un domicilio de la calle Museo de las Aves.

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De acuerdo con la información recabada, dos sujetos habrían ingresado a la fuerza tras romper un vidrio y forzar la puerta de acceso. Posteriormente, comenzaron a golpear al propietario de la vivienda, quien al percatarse de la situación tomó a su esposa e hijo y los resguardó en el baño. El afectado trató de calmar la situación; sin embargo, los agresores continuaron golpeándolo e incluso intentaron ingresar al baño, causando daños en la puerta.

Tras lo sucedido, presuntamente uno de los involucrados portaba un arma de fuego, la cual utilizó para amedrentar al padre de familia. Luego de varios minutos de tensión, el grupo de jóvenes abandonó el domicilio. Su llegada había sido captada por una cámara de seguridad, aunque los presuntos responsables la arrancaron de su sitio al percatarse de su presencia.

El afectado llamó al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Sureste y de la Policía de Acción y Reacción. Las autoridades tomaron la declaración de la víctima y realizaron recorridos de vigilancia en el sector, ya que los rostros de los presuntos agresores quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

Finalmente, indicaron al afectado que deberá acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, lo que permitirá la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.