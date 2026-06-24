Irrumpe vivienda, golpea a hombre por presuntas rencillas en la Saltillo 2000 (video)

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    Irrumpe vivienda, golpea a hombre por presuntas rencillas en la Saltillo 2000 (video)
    Un hombre fue agredido dentro de su propia vivienda luego de que varios jóvenes irrumpieran presuntamente por la fuerza en un domicilio de la colonia Saltillo 2000, donde además causaron diversos daños materiales. MARTÍN ROJAS

Los rostros de los presuntos agresores quedaron registrados por cámaras de seguridad, lo que podría facilitar las investigaciones para su identificación y localización

Un hombre fue golpeado al interior de su domicilio después de que un grupo de jóvenes arribara al lugar, ingresara por la fuerza y realizara destrozos. Los hechos ocurrieron en la colonia Saltillo 2000.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando un grupo de jóvenes llegó a un domicilio de la calle Museo de las Aves.

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De acuerdo con la información recabada, dos sujetos habrían ingresado a la fuerza tras romper un vidrio y forzar la puerta de acceso. Posteriormente, comenzaron a golpear al propietario de la vivienda, quien al percatarse de la situación tomó a su esposa e hijo y los resguardó en el baño.

El afectado trató de calmar la situación; sin embargo, los agresores continuaron golpeándolo e incluso intentaron ingresar al baño, causando daños en la puerta.

$!Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al domicilio ubicado en la calle Museo de las Aves tras el reporte de una agresión, donde la víctima denunció que los responsables ingresaron violentamente a la propiedad.
Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al domicilio ubicado en la calle Museo de las Aves tras el reporte de una agresión, donde la víctima denunció que los responsables ingresaron violentamente a la propiedad. MARTÍN ROJAS

Tras lo sucedido, presuntamente uno de los involucrados portaba un arma de fuego, la cual utilizó para amedrentar al padre de familia.

Luego de varios minutos de tensión, el grupo de jóvenes abandonó el domicilio. Su llegada había sido captada por una cámara de seguridad, aunque los presuntos responsables la arrancaron de su sitio al percatarse de su presencia.

$!Durante el ataque, el propietario de la vivienda puso a salvo a su esposa e hijo al resguardarlos en el baño, mientras intentaba controlar la situación ante la agresividad mostrada por los presuntos responsables.
Durante el ataque, el propietario de la vivienda puso a salvo a su esposa e hijo al resguardarlos en el baño, mientras intentaba controlar la situación ante la agresividad mostrada por los presuntos responsables. MARTÍN ROJAS

El afectado llamó al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Sureste y de la Policía de Acción y Reacción.

Las autoridades tomaron la declaración de la víctima y realizaron recorridos de vigilancia en el sector, ya que los rostros de los presuntos agresores quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

$!Las autoridades recomendaron a la víctima presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación y dar seguimiento a la identificación de los presuntos responsables.
Las autoridades recomendaron a la víctima presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación y dar seguimiento a la identificación de los presuntos responsables. MARTÍN ROJAS

Finalmente, indicaron al afectado que deberá acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente, lo que permitirá la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

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