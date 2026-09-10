Ebrio choca contra camellón en Ramos Arizpe y su auto termina envuelto en llamas

Un hombre en aparente estado de ebriedad fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de protagonizar un accidente en el municipio de Ramos Arizpe, donde su automóvil Volkswagen Gol terminó impactándose contra un camellón de concreto y posteriormente se incendió. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar del Valle, al momento en que el conductor circulaba en dirección al puente de Jaime Benavides Pompa. Al llegar al acceso al paso elevado, por causas que no fueron establecidas, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra la estructura de concreto.

Tras el fuerte impacto, el Volkswagen Gol, con placas del Estado de México, comenzó a incendiarse, por lo que se movilizaron cuerpos de emergencia hasta el lugar. El conductor fue identificado como Moisés Piña, de 27 años, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal. Debido a que presentaba un aparente estado etílico, no pudo proporcionar demasiada información sobre la forma en que ocurrió el accidente.