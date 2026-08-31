Ebrio conductor choca por alcance en Derramadero y manda a joven al hospital

Un joven resultó lesionado luego de que el conductor de una camioneta, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, lo chocara por alcance cuando ambos circulaban por la Zona Industrial de Derramadero, al sur de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 19:10 horas, cuando Brayan Alejandro, de 24 años, conducía un Volkswagen Jetta con dirección hacia Saltillo.

Al llegar a la altura de la empresa Stellantis, el joven redujo la velocidad para pasar un tope; sin embargo, el conductor de una Nissan NP300 que circulaba detrás presuntamente no tomó las debidas precauciones y terminó impactándolo por alcance. Debido a la fuerza del choque, la parte trasera del Jetta quedó severamente dañada, mientras que Brayan resultó lesionado en el interior de su vehículo. Testigos que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del Sistema 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el lugar. Tras valorar al afectado, los socorristas determinaron que requería atención médica, por lo que fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.