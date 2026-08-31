Tras inconformarse con la cuenta, cliente golpea a mesero con una botella en Il Mercato de Saltillo

El hecho se registró en el área de bar de Il Mercato Gentilioni, donde uno de los clientes se inconformó con la cuenta y agredió físicamente al mesero en turno.

Las fuerzas municipales de Saltillo registraron durante la madrugada del domingo un reporte desde uno de los negocios del complejo Parque Centro, tras la agresión física de uno de los clientes al personal.

La situación fue reportada a través de uno de los grupos de WhatsApp de la zona como una “riña”, minutos después de la hora del cierre de bares, en punto de las 2:23 de la madrugada.

Aunque en el lugar los trabajadores intentaron controlar la situación, el cliente, bajo un estado aparentemente alcoholizado, golpeó con una botella en la cabeza al mesero Juan “N”.

Al respecto del caso, la Comisaría informó que, a la llegada de los elementos, los clientes que habían perpetrado la agresión ya no se encontraban en el lugar.

Además, la autoridad reportó que el mesero fue trasladado para recibir atención médica urgente en un hospital del IMSS cercano al establecimiento.