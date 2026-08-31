Tras inconformarse con la cuenta, cliente golpea a mesero con una botella en Il Mercato de Saltillo

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    Tras inconformarse con la cuenta, cliente golpea a mesero con una botella en Il Mercato de Saltillo

Cliente agrede con una botella a un mesero tras inconformarse con la cuenta en un bar de Parque Centro; el trabajador fue trasladado a un hospital del IMSS

Las fuerzas municipales de Saltillo registraron durante la madrugada del domingo un reporte desde uno de los negocios del complejo Parque Centro, tras la agresión física de uno de los clientes al personal.

El hecho se registró en el área de bar de Il Mercato Gentilioni, donde uno de los clientes se inconformó con la cuenta y agredió físicamente al mesero en turno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprietan-la-vigilancia-nocturna-en-la-zona-centro-de-saltillo-multan-a-dos-negocios-por-exceso-de-ruido-DF23155732

La situación fue reportada a través de uno de los grupos de WhatsApp de la zona como una “riña”, minutos después de la hora del cierre de bares, en punto de las 2:23 de la madrugada.

Aunque en el lugar los trabajadores intentaron controlar la situación, el cliente, bajo un estado aparentemente alcoholizado, golpeó con una botella en la cabeza al mesero Juan “N”.

Al respecto del caso, la Comisaría informó que, a la llegada de los elementos, los clientes que habían perpetrado la agresión ya no se encontraban en el lugar.

Además, la autoridad reportó que el mesero fue trasladado para recibir atención médica urgente en un hospital del IMSS cercano al establecimiento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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