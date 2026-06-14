Ebrio conductor provoca aparatoso choque en Saltillo; dos mujeres quedan atrapadas en taxi

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    Ebrio conductor provoca aparatoso choque en Saltillo; dos mujeres quedan atrapadas en taxi
    Rescatistas de la Unidad de Rescate Urbano de la Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico especializado para liberar a las pasajeras lesionadas, quienes viajaban en el asiento trasero del vehículo de alquiler. MARTÍN ROJAS

El presunto responsable del accidente fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales

Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente durante la madrugada de este domingo al impactar un taxi en el que viajaba una familia, dejando como saldo dos mujeres lesionadas y atrapadas entre los fierros retorcidos de la unidad de alquiler, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas en el cruce de las calles Enrique Ponce y Fermín Espinoza “Armillita”, en el fraccionamiento Plaza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-menor-de-16-anos-sufre-fuerte-caida-en-motocicleta-y-termina-en-el-hospital-NH21375976
$!Tras el fuerte impacto, el taxi fue proyectado hasta la banqueta y terminó estrellado contra un poste de concreto en calles del fraccionamiento Plaza.
Tras el fuerte impacto, el taxi fue proyectado hasta la banqueta y terminó estrellado contra un poste de concreto en calles del fraccionamiento Plaza. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un vehículo Chevrolet Chevy transitaba en dirección de oriente a poniente sobre la calle Enrique Ponce, luego de haber convivido con familiares y consumir diversas bebidas alcohólicas.

Al llegar al cruce con Fermín Espinoza “Armillita”, el conductor ignoró el señalamiento de alto, por lo que se impactó contra un Nissan Versa habilitado como taxi.

$!Josefina, de 57 años, y Sophia, de 21 años, fueron trasladadas a la Clínica Número 2 del IMSS para recibir atención médica y permanecer bajo observación.
Josefina, de 57 años, y Sophia, de 21 años, fueron trasladadas a la Clínica Número 2 del IMSS para recibir atención médica y permanecer bajo observación. MARTÍN ROJAS

Tras el choque, el automóvil de alquiler fue proyectado en reversa hasta subir a la banqueta y terminar contra un poste de concreto, situación que dejó atrapadas a dos pasajeras que viajaban en el asiento trasero.

Paramédicos y rescatistas de la Unidad de Rescate Urbano de la Cruz Roja acudieron al lugar y utilizaron equipo hidráulico especializado para liberar a las lesionadas, identificadas como Josefina Cepeda Cardona, de 57 años, y su sobrina Sophia Cepeda García, de 21 años.

$!Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al presunto responsable del accidente, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar su situación jurídica.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al presunto responsable del accidente, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar su situación jurídica. MARTÍN ROJAS

Una vez rescatadas, ambas fueron trasladadas a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo observación médica debido a las lesiones sufridas durante el percance.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del señalado como responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. Será un agente investigador quien determine las responsabilidades correspondientes y defina su situación legal.

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