Saltillo: menor de 16 años sufre fuerte caída en motocicleta y termina en el hospital

Un joven de 16 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta sobre calles de la colonia Colinas de San Francisco, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el involucrado transitaba a bordo de una motocicleta sobre la calle San Miguel de Luna, presuntamente a exceso de velocidad.

Lo anterior provocó que, justo en el cruce con la calle San Idelfonso, perdiera el control del manubrio, cayendo estrepitosamente sobre la banqueta, donde quedó tendido. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido.

Paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al lugar de los hechos para posteriormente trasladar al menor de edad a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica, pues presentó una probable fractura en una de sus extremidades. Finalmente, la motocicleta fue remolcada mediante una grúa y el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.