Saltillo: menor de 16 años sufre fuerte caída en motocicleta y termina en el hospital

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    Saltillo: menor de 16 años sufre fuerte caída en motocicleta y termina en el hospital
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General debido a una probable fractura en una de sus extremidades. MARTÍN ROJAS

La motocicleta fue asegurada y consignada ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se llevarán a cabo las investigaciones

Un joven de 16 años resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta sobre calles de la colonia Colinas de San Francisco, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:20 horas, cuando el involucrado transitaba a bordo de una motocicleta sobre la calle San Miguel de Luna, presuntamente a exceso de velocidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cruza-ebrio-sin-precaucion-y-termina-hospitalizado-tras-ser-atropellado-en-saltillo-AH21375656
$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que la motocicleta involucrada fue remolcada a un corralón y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, mientras que la motocicleta involucrada fue remolcada a un corralón y puesta a disposición de las autoridades correspondientes. MARTÍN ROJAS

Lo anterior provocó que, justo en el cruce con la calle San Idelfonso, perdiera el control del manubrio, cayendo estrepitosamente sobre la banqueta, donde quedó tendido.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido.

$!Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911 tras observar al joven tendido sobre el pavimento después del aparatoso percance.
Vecinos del sector solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911 tras observar al joven tendido sobre el pavimento después del aparatoso percance. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja se dirigieron al lugar de los hechos para posteriormente trasladar al menor de edad a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica, pues presentó una probable fractura en una de sus extremidades.

Finalmente, la motocicleta fue remolcada mediante una grúa y el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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