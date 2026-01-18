Ebrio conductor se impacta de frente contra camioneta en Saltillo y es detenido

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Ebrio conductor se impacta de frente contra camioneta en Saltillo y es detenido
    La camioneta Jeep Liberty resultó afectada en la parte frontal luego del choque ocurrido durante la madrugada. FOTO: MARTÍN ROJAS

El choque ocurrió durante la madrugada y generó cuantiosos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas

Un joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse de manera frontal contra una camioneta de la marca Jeep, modelo Liberty, sobre el bulevar Otilio González, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 03:15 horas, cuando el conductor señalado como responsable, quien viajaba a bordo de un vehículo Lincoln y se desplazaba de poniente a oriente, comenzó a zigzaguear y perdió el control de la unidad al llegar al vado ubicado entre las colonias Tierra y Libertad y Nueva Imagen.

$!El vehículo Lincoln quedó con severos daños tras el impacto frontal registrado sobre el bulevar Otilio González.
El vehículo Lincoln quedó con severos daños tras el impacto frontal registrado sobre el bulevar Otilio González. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido a esta maniobra, el automóvil terminó estrellándose de frente contra la camioneta Jeep, lo que ocasionó cuantiosos daños materiales en ambos vehículos.

$!Ambos vehículos permanecieron sobre la vialidad, lo que provocó obstrucción parcial de la circulación.
Ambos vehículos permanecieron sobre la vialidad, lo que provocó obstrucción parcial de la circulación. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos de los hechos realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, ya que ambas unidades quedaron obstruyendo la vialidad.

$!El percance se registró a la altura del vado ubicado entre las colonias Tierra y Libertad y Nueva Imagen.
El percance se registró a la altura del vado ubicado entre las colonias Tierra y Libertad y Nueva Imagen. FOTO: MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable. El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación jurídica.

