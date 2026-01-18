Ebrio conductor se impacta de frente contra camioneta en Saltillo y es detenido

Un joven que presuntamente conducía en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse de manera frontal contra una camioneta de la marca Jeep, modelo Liberty, sobre el bulevar Otilio González, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 03:15 horas, cuando el conductor señalado como responsable, quien viajaba a bordo de un vehículo Lincoln y se desplazaba de poniente a oriente, comenzó a zigzaguear y perdió el control de la unidad al llegar al vado ubicado entre las colonias Tierra y Libertad y Nueva Imagen.

