Saltillo: jóvenes motociclistas se atraviesan sin precaución; uno termina con fractura expuesta

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Saltillo: jóvenes motociclistas se atraviesan sin precaución; uno termina con fractura expuesta
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al joven lesionado en el lugar del choque, antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General debido a la gravedad de sus lesiones. FOTO: MARTÍN ROJAS

El conductor de la moto, menor de edad, fue detenido

Un joven de 19 años, identificado como Christian, resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este domingo, luego de que la motocicleta en la que viajaba como copiloto se impactara contra un vehículo de la marca KIA sobre el bulevar Otilio González, al sur-oriente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cero riesgos! Refuerzan operativos en cuevas y colonias del sur de Saltillo

$!La motocicleta y el vehículo KIA involucrados fueron asegurados por las autoridades y puestos a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.
La motocicleta y el vehículo KIA involucrados fueron asegurados por las autoridades y puestos a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. FOTO: MARTÍN ROJAS

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor de la motocicleta, un menor de 17 años identificado como Edgar, circulaba sobre la calle Emeterio González con dirección de norte a sur, en la colonia Nuevo Progreso. Al llegar al cruce con Otilio González, el motociclista presuntamente se atravesó al paso del automóvil que transitaba de oriente a poniente, lo que provocó el fuerte choque.

$!El accidente se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Emeterio González y bulevar Otilio González.
El accidente se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce de las calles Emeterio González y bulevar Otilio González. FOTO: MARTÍN ROJAS

A causa del impacto, Christian sufrió una fractura expuesta, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

El joven conductor de la motocicleta fue detenido, mientras que ambos vehículos fueron consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Temas


Accidentes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum