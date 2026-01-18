Saltillo: jóvenes motociclistas se atraviesan sin precaución; uno termina con fractura expuesta

Un joven de 19 años, identificado como Christian, resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este domingo, luego de que la motocicleta en la que viajaba como copiloto se impactara contra un vehículo de la marca KIA sobre el bulevar Otilio González, al sur-oriente de Saltillo .

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:20 horas, cuando el conductor de la motocicleta, un menor de 17 años identificado como Edgar, circulaba sobre la calle Emeterio González con dirección de norte a sur, en la colonia Nuevo Progreso. Al llegar al cruce con Otilio González, el motociclista presuntamente se atravesó al paso del automóvil que transitaba de oriente a poniente, lo que provocó el fuerte choque.

A causa del impacto, Christian sufrió una fractura expuesta, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital General para recibir atención médica especializada.

El joven conductor de la motocicleta fue detenido, mientras que ambos vehículos fueron consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.