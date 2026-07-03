Ebrio derriba poste de concreto y abandona su unidad en Saltillo

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    Ebrio derriba poste de concreto y abandona su unidad en Saltillo
    El choque provocó el derribo total de un poste de concreto, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos y asegurar la zona. MARTÍN ROJAS

La camioneta fue enviada a un corralón mientras las autoridades realizan el procedimiento correspondiente para identificar al conductor y determinar las responsabilidades

El conductor de una camioneta SUV de la marca Kia abandonó su vehículo después de ocasionar un aparatoso accidente, pues al transitar presuntamente en estado de ebriedad perdió el control del volante y se impactó contra un poste de concreto a la altura de la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:30 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de una camioneta Kia Sorento sobre la lateral del bulevar Venustiano Carranza, con dirección de norte a sur. Al pasar la intersección con la avenida Los Campanares, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y al presunto estado de ebriedad.

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$!La unidad fue remolcada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que su propietario realice los trámites correspondientes y cubra los daños y sanciones que resulten del accidente.
La unidad fue remolcada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo hasta que su propietario realice los trámites correspondientes y cubra los daños y sanciones que resulten del accidente. MARTÍN ROJAS

Posteriormente, la unidad se subió a la banqueta y finalmente se impactó contra un poste de concreto, el cual derribó por completo. Al percatarse de lo ocurrido, el conductor huyó del sitio con rumbo desconocido, abandonando la camioneta, la cual resultó con daños de consideración.

$!Tras el fuerte impacto, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que serán las investigaciones las que determinen su responsabilidad en el accidente.
Tras el fuerte impacto, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que serán las investigaciones las que determinen su responsabilidad en el accidente. MARTÍN ROJAS

Transeúntes que presenciaron el accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido.

Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón, donde permanecerá hasta que su propietario cubra los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.

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