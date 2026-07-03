Ebrio derriba poste de concreto y abandona su unidad en Saltillo

El conductor de una camioneta SUV de la marca Kia abandonó su vehículo después de ocasionar un aparatoso accidente, pues al transitar presuntamente en estado de ebriedad perdió el control del volante y se impactó contra un poste de concreto a la altura de la colonia Jardines Coloniales, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:30 horas, cuando el responsable transitaba a bordo de una camioneta Kia Sorento sobre la lateral del bulevar Venustiano Carranza, con dirección de norte a sur. Al pasar la intersección con la avenida Los Campanares, perdió el control del volante debido al exceso de velocidad y al presunto estado de ebriedad.