Ebrio impacta camionets contra transporte de personal en la colonia Andalucía, Saltillo

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad chocó su camioneta contra la parte trasera de un transporte de personal que estaba estacionado en calles de la colonia Andalucía, la noche del viernes en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de una Nissan Frontier roja circulaba por la avenida Andaluz con dirección al poniente. Al llegar al cruce de Alcalá del Real y Baena, perdió el control del volante y se impactó contra la parte posterior del camión.