Ebrio impacta camionets contra transporte de personal en la colonia Andalucía, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ebrio impacta camionets contra transporte de personal en la colonia Andalucía, Saltillo
    La camioneta Nissan Frontier quedó con la parte frontal destrozada tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El impacto dañó severamente la camioneta; el conductor quedó a disposición de Tránsito Municipal

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad chocó su camioneta contra la parte trasera de un transporte de personal que estaba estacionado en calles de la colonia Andalucía, la noche del viernes en Saltillo.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de una Nissan Frontier roja circulaba por la avenida Andaluz con dirección al poniente. Al llegar al cruce de Alcalá del Real y Baena, perdió el control del volante y se impactó contra la parte posterior del camión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-y-acompanante-lesionados-tras-choque-con-camion-en-saltillo-DC24047352

El choque provocó severos daños en la camioneta, mientras que el conductor sufrió lesiones menores. El estruendo alertó al propietario del transporte de personal, quien salió de su domicilio para revisar lo ocurrido y reclamar los daños ocasionados.

$!El transporte de personal sufrió daños en la parte trasera por el impacto de la camioneta.
El transporte de personal sufrió daños en la parte trasera por el impacto de la camioneta. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños materiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

La mezcla de agua con cloruro de sodio ayuda a remover la capa opaca que dejan los detergentes comerciales.

¿Por qué debes agregar sal al agua al trapear? Esto es lo que se sabe