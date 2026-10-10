Ebrio impacta camionets contra transporte de personal en la colonia Andalucía, Saltillo
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El impacto dañó severamente la camioneta; el conductor quedó a disposición de Tránsito Municipal
Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad chocó su camioneta contra la parte trasera de un transporte de personal que estaba estacionado en calles de la colonia Andalucía, la noche del viernes en Saltillo.
Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de una Nissan Frontier roja circulaba por la avenida Andaluz con dirección al poniente. Al llegar al cruce de Alcalá del Real y Baena, perdió el control del volante y se impactó contra la parte posterior del camión.
El choque provocó severos daños en la camioneta, mientras que el conductor sufrió lesiones menores. El estruendo alertó al propietario del transporte de personal, quien salió de su domicilio para revisar lo ocurrido y reclamar los daños ocasionados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños materiales.