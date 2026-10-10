Motociclista y acompañante lesionados tras choque con camión en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista y acompañante lesionados tras choque con camión en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los dos jóvenes que viajaban en la motocicleta. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance ocurrió en el cruce de Santiago del Estero; los heridos fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja

Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados en un accidente registrado la noche de este viernes en la colonia Segovia Gil, al sur de Saltillo.

Ambos viajaban en una motocicleta Yamaha R6 por el Periférico Luis Echeverría Álvarez hacia el oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/da-vuelta-prohibida-y-provoca-choque-en-el-periferico-lea-de-saltillo-OF24035913

De acuerdo con el reporte, en el cruce con la calle Santiago del Estero, un camión de transporte de Farmacias Guadalajara retornó sin precaución y les quitó el derecho de circulación.

Tras el choque, los dos jóvenes cayeron al pavimento y sufrieron diversas heridas, por lo que testigos solicitaron apoyo al 911. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron primeros auxilios.

$!La motocicleta Yamaha R6 quedó con daños en la carrocería tras el impacto contra el camión.
La motocicleta Yamaha R6 quedó con daños en la carrocería tras el impacto contra el camión. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al descartar heridas graves, no fue necesario trasladarlos a un hospital; quedaron a la espera de un pase médico.

Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento del percance y deslindaron responsabilidades entre los involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

La mezcla de agua con cloruro de sodio ayuda a remover la capa opaca que dejan los detergentes comerciales.

¿Por qué debes agregar sal al agua al trapear? Esto es lo que se sabe