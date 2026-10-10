Motociclista y acompañante lesionados tras choque con camión en Saltillo
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El percance ocurrió en el cruce de Santiago del Estero; los heridos fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja
Un motociclista y su acompañante resultaron lesionados en un accidente registrado la noche de este viernes en la colonia Segovia Gil, al sur de Saltillo.
Ambos viajaban en una motocicleta Yamaha R6 por el Periférico Luis Echeverría Álvarez hacia el oriente.
De acuerdo con el reporte, en el cruce con la calle Santiago del Estero, un camión de transporte de Farmacias Guadalajara retornó sin precaución y les quitó el derecho de circulación.
Tras el choque, los dos jóvenes cayeron al pavimento y sufrieron diversas heridas, por lo que testigos solicitaron apoyo al 911. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron primeros auxilios.
Al descartar heridas graves, no fue necesario trasladarlos a un hospital; quedaron a la espera de un pase médico.
Oficiales de Tránsito tomaron conocimiento del percance y deslindaron responsabilidades entre los involucrados.