Ebrio pierde el control, vuela sobre camellón y destroza su camioneta, en Saltillo

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    Ebrio pierde el control, vuela sobre camellón y destroza su camioneta, en Saltillo
    La camioneta terminó volcada tras impactarse contra un camellón lateral en el bulevar Felipe Berriozábal, donde el conductor perdió el control de la unidad durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El accidente provocó una obstrucción parcial de la circulación, por lo que fue necesario solicitar una grúa para retirar la camioneta y liberar la vialidad

Una aparatosa volcadura movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales durante la madrugada del miércoles en calles de la colonia La Minita, en Saltillo, luego de que un conductor presuntamente en estado de ebriedad perdiera el control de su camioneta y terminara impactándose contra un camellón.

De acuerdo con los primeros reportes, el responsable conducía una camioneta Chevrolet 400 SS sobre el bulevar Felipe Berriozábal con dirección al sur, presuntamente a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.

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$!Luego de utilizar el camellón como rampa, la camioneta volcó y se arrastró varios metros sobre la carpeta asfáltica antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas.
Luego de utilizar el camellón como rampa, la camioneta volcó y se arrastró varios metros sobre la carpeta asfáltica antes de quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas. MARTÍN ROJAS

Fue antes de llegar al cruce con la calle Miguel Miramón cuando el conductor perdió el control del volante y se proyectó contra un camellón lateral, el cual utilizó como rampa, provocando que la unidad volcara sobre uno de sus costados.

Tras avanzar varios metros arrastrándose sobre la carpeta asfáltica, la camioneta finalmente volvió a quedar sobre sus cuatro ruedas en uno de los carriles laterales de circulación, causando daños materiales y una obstrucción parcial de la vialidad.

$!A pesar de la magnitud del percance y de los daños ocasionados a la infraestructura vial, el conductor fue valorado por paramédicos y no presentó lesiones de gravedad.
A pesar de la magnitud del percance y de los daños ocasionados a la infraestructura vial, el conductor fue valorado por paramédicos y no presentó lesiones de gravedad. MARTÍN ROJAS

Vecinos del sector, alarmados por el fuerte estruendo, solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp alrededor de las 01:10 horas, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal hasta el lugar del accidente.

Paramédicos valoraron al conductor y descartaron lesiones de gravedad, por lo que únicamente se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada y liberar la circulación.

Finalmente, las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y señalaron que el conductor deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura municipal.

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