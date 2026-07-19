Saltillo: joven es atropellado por su propio vehículo; termina lesionado
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El automóvil se quedó sin batería y comenzó a avanzar cuando el conductor lo empujaba; terminó prensado contra una barda
Un joven de 20 años resultó lesionado la noche de este sábado luego de que su propio vehículo lo atropellara cuando intentaba encenderlo tras quedarse sin batería, en un incidente ocurrido sobre la calle Imperio Turco, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Seat empujaba la unidad para ponerla en marcha, ya que presuntamente la batería se descargó después de que dejó el estéreo encendido.
Sin embargo, el vehículo tomó impulso y, cuando el joven intentó detenerlo, fue atropellado y terminó parcialmente prensado contra la barda de un fraccionamiento.
Testigos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del accidente y asegurar el área.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.
Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las investigaciones correspondientes.