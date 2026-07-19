Saltillo: joven es atropellado por su propio vehículo; termina lesionado

Un joven de 20 años resultó lesionado la noche de este sábado luego de que su propio vehículo lo atropellara cuando intentaba encenderlo tras quedarse sin batería, en un incidente ocurrido sobre la calle Imperio Turco, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Seat empujaba la unidad para ponerla en marcha, ya que presuntamente la batería se descargó después de que dejó el estéreo encendido.