Ebrio se queda dormido y choca contra puente peatonal en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ebrio se queda dormido y choca contra puente peatonal en Ramos Arizpe
    La camioneta terminó contra la estructura metálica de un puente peatonal sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe. MARTÍN ROJAS

El conductor resultó lesionado tras perder el control de una camioneta sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada de este jueves, presuntamente tras quedarse dormido al volante mientras conducía en aparente estado de ebriedad sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron poco antes de la medianoche, cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi perteneciente a una empresa constructora circulaba de norte a sur con dirección hacia Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-fest-2026-reunira-gastronomia-musica-y-tradiciones-en-tres-dias-EO22796075

De acuerdo con las primeras investigaciones, el trabajador habría perdido la concentración debido al cansancio y al consumo de alcohol, lo que provocó que perdiera el control del volante.

A la altura de la empresa DeAcero, la unidad comenzó a desviarse gradualmente hacia la derecha hasta salir de la carpeta asfáltica. Finalmente, se impactó contra la estructura metálica que sostiene un puente peatonal.

$!Paramédicos de Bomberos trasladaron al conductor a la Clínica 2 del IMSS por lesiones en el rostro y el tórax.
Paramédicos de Bomberos trasladaron al conductor a la Clínica 2 del IMSS por lesiones en el rostro y el tórax. MARTÍN ROJAS

El fuerte estruendo alertó a guardias de seguridad de empresas cercanas, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la presencia de cuerpos de rescate y autoridades viales.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y realizaron maniobras para extraer al conductor de la cabina dañada. Tras brindarle los primeros auxilios, determinaron trasladarlo a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a las lesiones que presentaba en el rostro y el tórax.

$!El impacto dejó severos daños en la parte frontal de la unidad perteneciente a una empresa constructora.
El impacto dejó severos daños en la parte frontal de la unidad perteneciente a una empresa constructora. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del percance y señalaron que el conductor presentaba un marcado aliento alcohólico. Debido a la desorientación que mostraba tras el choque, no pudo proporcionar sus datos personales de manera inmediata.

La camioneta fue asegurada y retirada mediante una grúa. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades y posibles sanciones derivadas del accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal.

Destinan 365 mdp del ISN a programas de salud, educación y desarrollo social; benefician a más de 200 ONGs en Coahuila
NosotrAs: El lugar que también es nuestro

NosotrAs: El lugar que también es nuestro
El Museo del Desierto será una de las sedes del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre.

Saltillo será sede del 1er Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, destacó las investigaciones de la universidad para reducir impactos ambientales relacionados con el fracking.

Investiga UAdeC alternativas para reducir impacto ambiental del fracking en Coahuila: Octavio Pimental
Su aliado consentido

Su aliado consentido
true

El calor llegó a los verdes, cuyos líderes son investigados por EU
true

Preguntas para Sheinbaum, la Dueña de la verdad

true

Denunciará Alito a Sheinbaum en tribunales internacionales