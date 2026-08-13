Ebrio se queda dormido y choca contra puente peatonal en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un hombre resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada de este jueves, presuntamente tras quedarse dormido al volante mientras conducía en aparente estado de ebriedad sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe. Los hechos se registraron poco antes de la medianoche, cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi perteneciente a una empresa constructora circulaba de norte a sur con dirección hacia Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el trabajador habría perdido la concentración debido al cansancio y al consumo de alcohol, lo que provocó que perdiera el control del volante. A la altura de la empresa DeAcero, la unidad comenzó a desviarse gradualmente hacia la derecha hasta salir de la carpeta asfáltica. Finalmente, se impactó contra la estructura metálica que sostiene un puente peatonal.

El fuerte estruendo alertó a guardias de seguridad de empresas cercanas, quienes realizaron el reporte al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la presencia de cuerpos de rescate y autoridades viales. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar y realizaron maniobras para extraer al conductor de la cabina dañada. Tras brindarle los primeros auxilios, determinaron trasladarlo a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a las lesiones que presentaba en el rostro y el tórax.

Elementos de Tránsito Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del percance y señalaron que el conductor presentaba un marcado aliento alcohólico. Debido a la desorientación que mostraba tras el choque, no pudo proporcionar sus datos personales de manera inmediata. La camioneta fue asegurada y retirada mediante una grúa. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará las responsabilidades y posibles sanciones derivadas del accidente.