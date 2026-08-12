Ramos Fest 2026 reunirá gastronomía, música y tradiciones en tres días

Durante el último fin de semana del mes, plazas y espacios públicos de la ciudad recibirán actividades dirigidas a las familias de Ramos Arizpe y municipios de la región, con el objetivo de fortalecer las expresiones culturales, promover los sabores locales y generar mayor afluencia de visitantes.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, prepara el Ramos Fest 2026, que se llevará a cabo del viernes 28 al domingo 30 de agosto con una programación que combinará gastronomía, cultura, música y tradiciones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el festival también representa una oportunidad para impulsar la actividad de comerciantes y prestadores de servicios.

“Queremos que Ramos Fest sea un punto de encuentro para nuestras familias, pero también una oportunidad para mostrar todo lo bueno que tiene Ramos Arizpe: nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y la alegría de nuestra gente”, expresó.

GASTRONOMÍA, MÚSICA Y TRADICIÓN EN LA CARTELERA

El programa arrancará el viernes 28 de agosto, a las 17:00 horas, en la Plaza de Armas, con la Feria del Tamal y Pan de Pulque.

A las 19:00 horas se realizará la tradicional Callejoneada por el Centro Histórico, donde también habrá venta de artículos conmemorativos. Posteriormente, a las 20:00 horas, se llevará a cabo la coronación de la reina, seguida del baile amenizado por Tropicalísimo Apache.

El sábado 29, las actividades se trasladarán a la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde se desarrollará el Lechón Fest 2026, encuentro gastronómico en el que diversos equipos competirán con sus preparaciones.

Los platillos serán evaluados de acuerdo con criterios como sabor, aroma, textura y apariencia. La jornada concluirá a las 20:00 horas con la presentación musical de El Poder del Norte.

Para el domingo 30 está programada la tradicional Cabalgata Ramos Arizpe 2026, con la participación de jinetes provenientes de distintos municipios. El recorrido comenzará en la congregación San Miguel y concluirá en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

Como cierre de la programación, ese mismo día se presentará Salomón Robles y sus Legendarios en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

Con esta edición, el Gobierno Municipal busca generar espacios de convivencia para las familias, al tiempo que promueve las expresiones culturales y gastronómicas que forman parte de la identidad de Ramos Arizpe y fortalece la actividad económica local.