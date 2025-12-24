Ejército de Salvación en Saltillo: una tradición navideña que transforma vidas

Cuando llega diciembre, diversas plazas comerciales de Saltillo se llenan de magia y de los villancicos entonados por los niños, que anuncian la llegada de la Navidad y de la campaña de recaudación de fondos y regalos para la Casa Hogar del Ejército de Salvación, una institución que lleva más de cinco décadas en Saltillo apoyando a menores en situación vulnerable. El Ejército de Salvación es una institución cristiana evangélica con presencia internacional. Fundada en Londres, su lema es: “Con el corazón a Dios y la mano al hombre”, una misión que une la fe con la ayuda social. En Saltillo, Mayora Gloria Chonay Pérez y Daniel de la O Adame dirigen la institución, después -recuerdan- de sentir el llamado de Dios. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Raúl Vera llama a vivir la Nochebuena con compromiso hacia los más vulnerables Daniel de la O Adame, subdirector de la Casa Hogar y mayor del Ejército de Salvación, explicó que durante el mes de diciembre realizan colectas en distintas tiendas Soriana de la ciudad, principalmente las sucursales Coss, San Isidro, Lourdes y Patio. A través del canto y los villancicos, los niños y voluntarios buscan no solo recaudar fondos, sino también alegrar el ambiente y sensibilizar a la comunidad sobre la labor que realizan. “Esta campaña tiene como propósito reunir recursos para cubrir gastos administrativos, útiles escolares durante todo el año, mantenimiento de la casa hogar, transporte y, sobre todo, para que los niños reciban regalos nuevos”, explicó De la O Adame.

La casa atiende a niños de bajos recursos que atraviesan alguna situación familiar especial, muchos de ellos canalizados mediante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). Los menores ingresan los domingos por la noche y regresan con sus familias los viernes al salir de clases. Esto les permite mantener una vida como en cualquier casa: asisten a la escuela, comen, ven la tele, tienen actividades de recreación y reciben acompañamiento psicológico. Diversas empresas automotrices, textiles e incluso escuelas se suman a la causa a lo largo de todo el año, y especialmente en diciembre cuando organizan posadas, comidas y festejos para los niños. Daniel de la O Chonay, voluntario del Ejército de Salvación, explicó que se toma en cuenta la opinión de los niños al momento de organizar sus posadas. “Siempre se les pregunta qué quieren comer. El año pasado, por ejemplo, pidieron Pollo Loco para la cena del 24, y eso fue lo que se les dio. Este año quieren carne asada y un donante dio varios kilos”, expresó. A través del programa de apadrinamiento, cada menor recibe en promedio alrededor de 15 regalos, entre juguetes, ropa y calzado nuevos. “La gente se acerca por voluntad propia y decide apadrinar a uno o varios niños. Esa generosidad hace posible que todos tengan un regalo especial”, añadió De la O Chonay.

Otra de las estrategias para obtener recursos es por medio de un bazar dentro de sus instalaciones, donde venden artículos donados por la comunidad, como cubiertos, ropa, o productos que ya no les sean de utilidad. Las fiestas decembrinas son la única temporada en que los niños salen a recaudar fondos. Las actividades cierran con una posada especial, organizada el 24 o el 31 de diciembre en sus instalaciones. Además, algunas empresas se suman a los festejos a lo largo del mes, con fiestas amenizadas por payasos. El subdirector De la O Adame agregó que han vivido momentos difíciles en el aspecto económico, pero que no ha faltado quien extiende su mano y dice: “yo quiero ayudar”, ya sea con alimento, despensa o ropa. A pesar de todos los retos, la institución continuará con su labor. “Ver al niño sonreír, ver al niño alegre que recibió un regalo, esa es nuestra mayor satisfacción”, concluyó el subdirector.