El Arqui Juve adopta perrito callejero en Saltillo, tras inesperado encuentro durante grabación de video

Saltillo
/ 11 abril 2026
    Arquitecto Juve junto al perrito “Chiche”, tras decidir adoptarlo al finalizar la grabación. CORTESÍA

Decisión cambia la vida de un lomito sin hogar

El creador de contenido originario de Saltillo, Arquitecto Juve realizaba la grabación de uno de sus videos cuando ocurrió una escena inesperada que terminó por cambiar el rumbo de la jornada.

Un perro callejero se acercó de manera espontánea y comenzó a acompañarlo durante toda la filmación. El animal no se alejó en ningún momento, permaneciendo junto a él como si existiera un vínculo previo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muzquiz-se-prepara-para-la-expoasis-ganadera-2026-con-cabalgata-y-rodeo-KF19946783

Lo que parecía una situación curiosa terminó por conmover al arquitecto, quien al finalizar la grabación tomó una decisión que transformaría la vida del lomito.

El creador decidió adoptarlo y brindarle un hogar, dándole así una nueva oportunidad de vida.

Posteriormente, lo nombró “Chiche” y lo llevó al veterinario para su revisión médica, además de iniciar su esquema de vacunación.

DE UNA GRABACIÓN CASUAL, A UNA HISTORIA DE RESCATE

Lo que inició como un contenido más para redes sociales terminó convirtiéndose en una historia de rescate y empatía hacia un animal en situación de calle.

El arquitecto también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de la adopción responsable y el impacto positivo de brindar un hogar a animales abandonados.

“Adoptar un perrito callejero puede ser una de las mejores decisiones... cambiarle la vida a un angelito sin familia, sanar un alma rota y dar una nueva oportunidad de vida”, expresó.

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026