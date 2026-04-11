El Arqui Juve adopta perrito callejero en Saltillo, tras inesperado encuentro durante grabación de video
Decisión cambia la vida de un lomito sin hogar
El creador de contenido originario de Saltillo, Arquitecto Juve realizaba la grabación de uno de sus videos cuando ocurrió una escena inesperada que terminó por cambiar el rumbo de la jornada.
Un perro callejero se acercó de manera espontánea y comenzó a acompañarlo durante toda la filmación. El animal no se alejó en ningún momento, permaneciendo junto a él como si existiera un vínculo previo.
Lo que parecía una situación curiosa terminó por conmover al arquitecto, quien al finalizar la grabación tomó una decisión que transformaría la vida del lomito.
El creador decidió adoptarlo y brindarle un hogar, dándole así una nueva oportunidad de vida.
Posteriormente, lo nombró “Chiche” y lo llevó al veterinario para su revisión médica, además de iniciar su esquema de vacunación.
DE UNA GRABACIÓN CASUAL, A UNA HISTORIA DE RESCATE
Lo que inició como un contenido más para redes sociales terminó convirtiéndose en una historia de rescate y empatía hacia un animal en situación de calle.
El arquitecto también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de la adopción responsable y el impacto positivo de brindar un hogar a animales abandonados.
“Adoptar un perrito callejero puede ser una de las mejores decisiones... cambiarle la vida a un angelito sin familia, sanar un alma rota y dar una nueva oportunidad de vida”, expresó.