‘El que es danés una vez, es danés para siempre’; regresa al Ateneo Fuente la generación 109, a 50 años de su egreso

Cinco décadas después de haber dejado las aulas del Ateneo Fuente, un centenar de integrantes de la generación 109 regresaron este sábado a la institución que marcó su juventud para celebrar el 50 aniversario de su egreso. Entre abrazos y anécdotas, los exalumnos recorrieron nuevamente los pasillos del histórico bachillerato, recordando a quienes ya fallecieron y reviviendo las amistades, historias e incluso matrimonios que surgieron durante su paso por la institución.

La directora del Ateneo Fuente, Nayely Mery, dio la bienvenida a los egresados y destacó que el plantel continúa formando generaciones de estudiantes, a 159 años de su fundación. ”Bienvenidos a su casa”, expresó la directora, al señalar que el Ateneo Fuente sigue siendo una institución que trasciende por los vínculos que ahí se forman entre alumnos, maestros y familias. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al escritor, periodista y cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien fue director de la generación 109 y recibió la Presea Gran Danés, máxima distinción otorgada por sus exalumnos. Al recibir el reconocimiento, Catón aseguró que, pese a los numerosos honores recibidos a lo largo de su vida, ninguno supera el haber dirigido al Ateneo Fuente. Recordó que el Ateneo fue escenario de algunos de los años más felices de su vida y evocó las aulas, jardines, canchas y maestros que dieron identidad a generaciones de estudiantes.

”Muchos honores he tenido en mi vida, pero el mayor de todos, que no cambiaría por nada, es haber sido director del Ateneo Fuente. Esos recuerdos no se olvidan nunca. Recordar es vivir. Gracias por el cariño que me muestran; lo llevo conmigo como algo de lo mejor de mi existencia”, expresó. Durante la ceremonia también intervinieron exalumnos de la generación, entre ellos Javier Quijano, quien formó parte de la sociedad de alumnos hace 50 años, y el exdiputado federal Jorge Dávila Flores, también danés de esta generación, quienes recordaron los años en que compartieron aulas bajo la dirección de Catón y destacaron la influencia que tuvo en su formación académica, profesional y humana.

Dávila Flores subrayó que Armando Fuentes Aguirre fue el primer director del Ateneo elegido por la propia comunidad estudiantil y docente, además de reconocer su trayectoria como escritor, periodista y referente moral del país. Como parte del reencuentro, se entregaron reconocimientos a los integrantes de la generación 109 y se realizó un pase de lista en memoria de los compañeros fallecidos.

La celebración concluyó con un brindis entre los llamados “daneses” y la develación de una placa conmemorativa por el 50 aniversario de su egreso, instalada en los jardines principales del Ateneo Fuente, como testimonio de una generación que, medio siglo después, volvió a demostrar que el vínculo con su escuela permanece intacto.