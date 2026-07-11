‘El que es danés una vez, es danés para siempre’; regresa al Ateneo Fuente la generación 109, a 50 años de su egreso

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Saltillo
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    ‘El que es danés una vez, es danés para siempre’; regresa al Ateneo Fuente la generación 109, a 50 años de su egreso
    Integrantes de la generación 109 del Ateneo Fuente celebraron el 50 aniversario de su egreso con un emotivo reencuentro en las instalaciones del plantel. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Exalumnos de la generación 109 del Ateneo Fuente regresaron a su alma mater para conmemorar cinco décadas de su egreso y rendir homenaje a Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien recibió la Presea Gran Danés

Cinco décadas después de haber dejado las aulas del Ateneo Fuente, un centenar de integrantes de la generación 109 regresaron este sábado a la institución que marcó su juventud para celebrar el 50 aniversario de su egreso.

Entre abrazos y anécdotas, los exalumnos recorrieron nuevamente los pasillos del histórico bachillerato, recordando a quienes ya fallecieron y reviviendo las amistades, historias e incluso matrimonios que surgieron durante su paso por la institución.

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$!Armando Fuentes Aguirre “Catón” recibió la Presea Gran Danés, máxima distinción otorgada por sus exalumnos, durante la ceremonia conmemorativa.
Armando Fuentes Aguirre “Catón” recibió la Presea Gran Danés, máxima distinción otorgada por sus exalumnos, durante la ceremonia conmemorativa. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La directora del Ateneo Fuente, Nayely Mery, dio la bienvenida a los egresados y destacó que el plantel continúa formando generaciones de estudiantes, a 159 años de su fundación.

”Bienvenidos a su casa”, expresó la directora, al señalar que el Ateneo Fuente sigue siendo una institución que trasciende por los vínculos que ahí se forman entre alumnos, maestros y familias.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al escritor, periodista y cronista de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, quien fue director de la generación 109 y recibió la Presea Gran Danés, máxima distinción otorgada por sus exalumnos.

Al recibir el reconocimiento, Catón aseguró que, pese a los numerosos honores recibidos a lo largo de su vida, ninguno supera el haber dirigido al Ateneo Fuente. Recordó que el Ateneo fue escenario de algunos de los años más felices de su vida y evocó las aulas, jardines, canchas y maestros que dieron identidad a generaciones de estudiantes.

$!Entre abrazos y recuerdos, los integrantes de la generación 109 recorrieron nuevamente los pasillos del Ateneo Fuente, 50 años después de su egreso.
Entre abrazos y recuerdos, los integrantes de la generación 109 recorrieron nuevamente los pasillos del Ateneo Fuente, 50 años después de su egreso. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

”Muchos honores he tenido en mi vida, pero el mayor de todos, que no cambiaría por nada, es haber sido director del Ateneo Fuente. Esos recuerdos no se olvidan nunca. Recordar es vivir. Gracias por el cariño que me muestran; lo llevo conmigo como algo de lo mejor de mi existencia”, expresó.

Durante la ceremonia también intervinieron exalumnos de la generación, entre ellos Javier Quijano, quien formó parte de la sociedad de alumnos hace 50 años, y el exdiputado federal Jorge Dávila Flores, también danés de esta generación, quienes recordaron los años en que compartieron aulas bajo la dirección de Catón y destacaron la influencia que tuvo en su formación académica, profesional y humana.

$!La generación 109 develó una placa conmemorativa en los jardines del Ateneo Fuente para celebrar medio siglo de haber concluido sus estudios.
La generación 109 develó una placa conmemorativa en los jardines del Ateneo Fuente para celebrar medio siglo de haber concluido sus estudios. ALEJANDRO RODRÍGUEZ
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$!Durante la ceremonia se realizó un pase de lista en memoria de los compañeros de generación que ya fallecieron, en uno de los momentos más emotivos del reencuentro.
Durante la ceremonia se realizó un pase de lista en memoria de los compañeros de generación que ya fallecieron, en uno de los momentos más emotivos del reencuentro. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Dávila Flores subrayó que Armando Fuentes Aguirre fue el primer director del Ateneo elegido por la propia comunidad estudiantil y docente, además de reconocer su trayectoria como escritor, periodista y referente moral del país.

Como parte del reencuentro, se entregaron reconocimientos a los integrantes de la generación 109 y se realizó un pase de lista en memoria de los compañeros fallecidos.

$!Jorge Dávila Flores y Javier Quijano compartieron recuerdos de su etapa estudiantil y reconocieron la influencia de Armando Fuentes Aguirre “Catón” en su formación.
Jorge Dávila Flores y Javier Quijano compartieron recuerdos de su etapa estudiantil y reconocieron la influencia de Armando Fuentes Aguirre “Catón” en su formación. ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La celebración concluyó con un brindis entre los llamados “daneses” y la develación de una placa conmemorativa por el 50 aniversario de su egreso, instalada en los jardines principales del Ateneo Fuente, como testimonio de una generación que, medio siglo después, volvió a demostrar que el vínculo con su escuela permanece intacto.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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