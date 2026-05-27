El ‘Refugio de los Necesitados’ en Saltillo convoca a una gran jornada comunitaria de limpieza

En la Zona Centro de Saltillo existe un rincón de esperanza que hoy nos llama a todos. El “Refugio de los Necesitados, A.C.” ha lanzado una invitación abierta a la ciudadanía para sumarse como voluntarios en su próximo “Gran Día de Limpieza del Patio”, una iniciativa que busca renovar y dignificar el espacio que diariamente brinda cobijo y apoyo a sectores vulnerables sin ningún costo. Bajo el lema “Únete a nosotros para bendecir nuestro espacio”, la organización civil recuerda que la solidaridad no solo se demuestra con recursos, sino también con el tiempo, el esfuerzo compartido y el trabajo codo a codo.

“¡Tu ayuda hace la diferencia! Cada rincón limpio es un mensaje de dignidad para quienes cruzan nuestras puertas”, señalaron los organizadores del refugio.

¿Cuándo y dónde? La cita es este mismo fin de semana. Una excelente oportunidad para cerrar la jornada laboral transformando el entorno de la comunidad: Fecha: Viernes, 29 de mayo de 2026. Hora: 7:00 PM. Lugar: Calle Melchor Múzquiz #472, Colonia Zona Centro. ¿Cómo puedes sumarte? La convocatoria es completamente abierta y familiar. Para optimizar las labores de mantenimiento, el refugio agradece el apoyo de los asistentes trayendo, en la medida de sus posibilidades, herramientas básicas de limpieza como: Guantes de trabajo. Escobas y herramientas de jardinería o limpieza. ¡Y sobre todo, mucha energía y actitud de servicio! Confirma tu asistencia y sé parte del cambio Para una mejor organización del equipo de voluntarios, el Refugio de los Necesitados pone a disposición las siguientes vías de contacto: Teléfono: (844) 298-9700 Facebook: Refugio de los Necesitados, A.C Instagram: @refugiodelosnecesitados Las grandes transformaciones sociales comienzan con pequeñas acciones colectivas. Tomar una escoba, limpiar un patio y regalar un par de horas de tu viernes puede ser el inicio de un cambio profundo para quienes ven en este refugio su único hogar. ¡No faltes, tu comunidad te necesita!

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