El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú
    Las competencias han fortalecido su aprendizaje, carácter y desarrollo personal, además del orgullo de su familia. CORTESÍA

Gilberto Ledezma Juárez, de 13 años, competirá del 27 al 31 de marzo tras logar el oro nacional en ONMAPSB 2025

Con apenas 13 años, el saltillense Gilberto Ledezma Juárez se prepara para representar a México en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, que se llevará a cabo en Perú del 27 al 31 de marzo.

El estudiante de segundo de secundaria ha destacado en competencias nacionales e internacionales desde 2022, cuando obtuvo el primer lugar en el Champion Aloha International Competition tras resolver 70 problemas en cinco minutos. Más recientemente, en 2025, consiguió el primer lugar nacional en la ONMAPS, con el puntaje más alto en su categoría.

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Su trayectoria incluye también medallas en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria y en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica, además de mantenerse en proceso en distintas competencias tanto nacionales como internacionales.

Gilberto tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1 y un coeficiente intelectual de 141. Su interés por el aprendizaje surgió desde los tres años de edad, impulsado principalmente por su gusto por los libros.

$!Gilberto Ledezma Juárez fue reconocido por Excelencia Académica Secundaria en el Premio estatal de la Juventud 2025.
Gilberto Ledezma Juárez fue reconocido por Excelencia Académica Secundaria en el Premio estatal de la Juventud 2025. CORTESÍA

De acuerdo con su madre, Nathaly Juárez Zapata, el proceso no ha estado exento de retos, especialmente tras el diagnóstico; sin embargo, destacó que como familia han sido testigos de cómo Gilberto ha superado barreras y avanzado con determinación.

“El ha ido rompiendo barreras y ha ido contra corriente. Los límites te los vas a poner tú. Un diagnóstico no te va a limitar, al contrario, te da herramientas”, señaló.

$!Ganó el primer lugar en el Champion Aloha International Competition resolviendo 70 problemas en cinco minutos.
Ganó el primer lugar en el Champion Aloha International Competition resolviendo 70 problemas en cinco minutos. CORTESÍA

Añadió que siempre le han brindado confianza, al punto de que Gilberto define su condición como un superpoder. Según Nathaly, esta visión por parte de Gilberto ha fortalecido su desarrollo, así como la unión familiar.

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Su incursión en competencias fortaleció no solo su aprendizaje, sino también su desarrollo personal. En estos espacios, explicó su madre, ha encontrado un entorno donde puede convivir con otros jóvenes con intereses similares, además de enfrentar retos que le han permitido fortalecer su carácter.

“Estamos muy orgullosos de nuestro niño”, compartió.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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