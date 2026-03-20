El saltillense Gilberto Ledezma representará a México en torneo internacional de matemáticas en Perú

Con apenas 13 años, el saltillense Gilberto Ledezma Juárez se prepara para representar a México en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, que se llevará a cabo en Perú del 27 al 31 de marzo. El estudiante de segundo de secundaria ha destacado en competencias nacionales e internacionales desde 2022, cuando obtuvo el primer lugar en el Champion Aloha International Competition tras resolver 70 problemas en cinco minutos. Más recientemente, en 2025, consiguió el primer lugar nacional en la ONMAPS, con el puntaje más alto en su categoría.

Su trayectoria incluye también medallas en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria y Secundaria y en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica, además de mantenerse en proceso en distintas competencias tanto nacionales como internacionales. Gilberto tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1 y un coeficiente intelectual de 141. Su interés por el aprendizaje surgió desde los tres años de edad, impulsado principalmente por su gusto por los libros.

De acuerdo con su madre, Nathaly Juárez Zapata, el proceso no ha estado exento de retos, especialmente tras el diagnóstico; sin embargo, destacó que como familia han sido testigos de cómo Gilberto ha superado barreras y avanzado con determinación. “El ha ido rompiendo barreras y ha ido contra corriente. Los límites te los vas a poner tú. Un diagnóstico no te va a limitar, al contrario, te da herramientas”, señaló.

Añadió que siempre le han brindado confianza, al punto de que Gilberto define su condición como un superpoder. Según Nathaly, esta visión por parte de Gilberto ha fortalecido su desarrollo, así como la unión familiar.

Su incursión en competencias fortaleció no solo su aprendizaje, sino también su desarrollo personal. En estos espacios, explicó su madre, ha encontrado un entorno donde puede convivir con otros jóvenes con intereses similares, además de enfrentar retos que le han permitido fortalecer su carácter. “Estamos muy orgullosos de nuestro niño”, compartió.

Publicidad