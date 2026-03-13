¿Coahuilenses le “huyen” a las matemáticas?

En el contexto del Día Internacional de las Matemáticas, que se conmemora este 14 de marzo, estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila revelan una reducción en la proporción de estudiantes que optan por carreras vinculadas directamente con las matemáticas en el estado.

De acuerdo con los datos del ciclo escolar 2024-2025, las llamadas matemáticas “puras”, agrupadas dentro del campo de Ciencias Naturales y Matemáticas, representaron el 1.03 por ciento de la matrícula de educación superior en Coahuila. En términos absolutos, se trata de mil 433 estudiantes de un total de 139 mil 58 universitarios.

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En lo que respecta a las carreras STEM, que incluye ingenierías, tecnologías de la información y matemáticas, la proporción alcanza el 37.2 por ciento de la matrícula, con 51 mil 724 estudiantes.

A pesar de ello, la tendencia muestra una disminución en comparación con años anteriores. En el ciclo 2017-2018, las matemáticas puras representaban el 1.69 por ciento de los universitarios, mientras que el conjunto de carreras STEM concentraba el 44.2 por ciento de la matrícula. Para el ciclo 2024-2025, estas proporciones descendieron a 1.03 y 37.2 por ciento, respectivamente.