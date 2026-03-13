¿Coahuilenses le “huyen” a las matemáticas?

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Coahuila
/ 13 marzo 2026
    ¿Coahuilenses le “huyen” a las matemáticas?
    worry student have a problem with mathematics ESPECIAL

Las carreras con mayor carga matemática han perdido peso dentro de la matrícula universitaria en Coahuila durante los últimos años.

En el contexto del Día Internacional de las Matemáticas, que se conmemora este 14 de marzo, estadísticas de la Secretaría de Educación de Coahuila revelan una reducción en la proporción de estudiantes que optan por carreras vinculadas directamente con las matemáticas en el estado.

De acuerdo con los datos del ciclo escolar 2024-2025, las llamadas matemáticas “puras”, agrupadas dentro del campo de Ciencias Naturales y Matemáticas, representaron el 1.03 por ciento de la matrícula de educación superior en Coahuila. En términos absolutos, se trata de mil 433 estudiantes de un total de 139 mil 58 universitarios.

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En lo que respecta a las carreras STEM, que incluye ingenierías, tecnologías de la información y matemáticas, la proporción alcanza el 37.2 por ciento de la matrícula, con 51 mil 724 estudiantes.

A pesar de ello, la tendencia muestra una disminución en comparación con años anteriores. En el ciclo 2017-2018, las matemáticas puras representaban el 1.69 por ciento de los universitarios, mientras que el conjunto de carreras STEM concentraba el 44.2 por ciento de la matrícula. Para el ciclo 2024-2025, estas proporciones descendieron a 1.03 y 37.2 por ciento, respectivamente.

$!El campo de ciencias naturales y matemáticas disminuyó 17.7% en número de estudiantes entre 2017-2018 y 2024-2025.
El campo de ciencias naturales y matemáticas disminuyó 17.7% en número de estudiantes entre 2017-2018 y 2024-2025. UNPLASH

EDUCACIÓN, SERVICIOS, ARTES Y HUMANIDADES GANAN TERRENO

Durante el mismo periodo, carreras como educación, servicios, artes y humanidades, salud, ciencias sociales y administración incrementaron su participación dentro de la matrícula total.

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Por ejemplo, el campo de educación pasó de 2 mil 740 estudiantes en 2017-2018 a 9 mil 876 en 2024-2025, lo que representa un crecimiento superior al 260 por ciento. En ciencias de la salud la matrícula aumentó 54 por ciento, mientras que en ciencias sociales y derecho el incremento fue de más de 42 por ciento.

En contraste, el campo de ciencias naturales y matemáticas registró una disminución de 17.7 por ciento en el mismo periodo, al pasar de mil 742 a mil 433 estudiantes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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