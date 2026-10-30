Embiste dos autos estacionados tras derrapar en pavimento mojado en Saltillo

Por conducir a exceso de velocidad sobre pavimento mojado, el conductor de una camioneta roja perdió el control y provocó un choque contra dos vehículos estacionados durante la madrugada de este viernes en la colonia Federico Berrueto Ramón Popular, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte preliminar de Tránsito, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando la camioneta circulaba sobre la avenida Central, en dirección de norte a sur, y al llegar al cruce con la calle 9, perdió el control del volante debido a lo resbaladizo del pavimento y a la velocidad a la que se desplazaba. La unidad se proyectó contra un automóvil Ford Fusion, color negro, que se encontraba debidamente estacionado sobre la vía.