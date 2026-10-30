Embiste dos autos estacionados tras derrapar en pavimento mojado en Saltillo
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El accidente ocurrió durante la madrugada en el cruce de avenida Central y calle 9; no se reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales
Por conducir a exceso de velocidad sobre pavimento mojado, el conductor de una camioneta roja perdió el control y provocó un choque contra dos vehículos estacionados durante la madrugada de este viernes en la colonia Federico Berrueto Ramón Popular, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte preliminar de Tránsito, los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando la camioneta circulaba sobre la avenida Central, en dirección de norte a sur, y al llegar al cruce con la calle 9, perdió el control del volante debido a lo resbaladizo del pavimento y a la velocidad a la que se desplazaba. La unidad se proyectó contra un automóvil Ford Fusion, color negro, que se encontraba debidamente estacionado sobre la vía.
Tras el primer impacto, el Fusion salió proyectado contra un tercer vehículo, un Altima color gris que también estaba estacionado, el cual terminó desplazado hasta quedar cerca de la camioneta roja. Este último automóvil prácticamente no presentó daños visibles, únicamente un ligero golpe, ya que no recibió el impacto de lleno.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
Afortunadamente, pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas; únicamente se reportaron cuantiosos daños materiales.
Finalmente, las unidades siniestradas fueron remolcadas a un corralón y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.