Seguridad en Saltillo permite realizar eventos nacionales e internacionales

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    Seguridad en Saltillo permite realizar eventos nacionales e internacionales
    El ballet folklórico se presentó en la explanada de la biblioteca de la Alameda como parte de las actividades del festival. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González señaló que la realización de eventos nacionales e internacionales beneficia a hoteles, restaurantes y comercios; el Festival Ánimas del Desierto contempla 75 actividades en 41 espacios

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González destacó que la seguridad en la ciudad ha permitido la realización de eventos culturales, deportivos y turísticos de talla nacional e internacional, los cuales atraen visitantes y generan beneficios económicos para hoteles, restaurantes y comercios locales.

El edil atribuyó estas condiciones al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana.

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Como ejemplo de la actividad actual, mencionó el Festival Ánimas del Desierto 2026, que se desarrolla del 22 de octubre al 3 de noviembre con más de 75 actividades culturales y artísticas distribuidas en 41 espacios de la ciudad, entre ellos la Plaza de Armas, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, Plaza Nueva Tlaxcala y el Parque Las Maravillas.

Dentro de las actividades programadas, el alcalde informó que este viernes 30 de octubre se inaugurará el Altar Monumental “Homenaje a Nuestros Fieles Difuntos” en las escalinatas del barrio de Santa Anita. El sábado 31 de octubre se realizará la inauguración del Magno Altar “Ánimas del Desierto” en el Parque Las Maravillas.

$!El tranvía turístico ofrece recorridos temáticos con personajes caracterizados como parte de las actividades del festival.
El tranvía turístico ofrece recorridos temáticos con personajes caracterizados como parte de las actividades del festival. CORTESÍA

Para el domingo 1 de noviembre, se contempla la presentación del Pan de Muerto Monumental en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza, como parte de las acciones para preservar las tradiciones.

De acuerdo con la administración municipal, Saltillo ha sido sede de eventos como la Convención Nacional de Canacintra, el Rodeo Saltillo, la Expo Ganadera, la Cumbre Nacional de Mujeres Empresarias ONTOP Leadership 2026, la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA), el FUTFEST, el Festival de la Paella y el Maratón Saltillo La Moderna.

$!Familias pueden disfrutar de las catrinas que forman parte de la exposición instalada en Paseo Capital.
Familias pueden disfrutar de las catrinas que forman parte de la exposición instalada en Paseo Capital.

El edil señaló que la realización de estos eventos contribuye a la actividad económica de la ciudad, la cual cuenta con infraestructura de alrededor de 4 mil habitaciones de hotel, más de mil 900 establecimientos de alimentos y bebidas, así como una oferta de 22 museos, incluido el Museo del Desierto. A esta oferta se suman los atractivos del Centro Histórico, la gastronomía regional y la Ruta Vinos y Dinos.

Finalmente, Díaz González aseguró que la administración continuará trabajando con el Gobierno del Estado para mantener la seguridad y promover la llegada de más eventos que atraigan visitantes y beneficien a las familias de la capital.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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